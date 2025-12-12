El Grupo de Estudio Técnico saca conclusiones muy importantes de la histórica Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™

Los miembros del Grupo de Estudio Técnico (GET) analizaron la edición inaugural de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, celebrada este año en Filipinas

Los datos recabados del torneo impulsarán el desarrollo del futsal femenino y lo llevarán a nuevas cotas

El GET destacó matices fundamentales que diferencian el futsal masculino y el femenino

El Grupo de Estudio Técnico de la FIFA ha empezado a recopilar sus conclusiones sobre el histórico éxito de la edición inaugural de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, celebrada en Filipinas.

La selección de Brasil se proclamó campeona tras derrotar a Portugal en la final y, si bien el nivel de juego ha recibido elogios, los miembros del GET tratarán ahora de contribuir al desarrollo del futsal femenino en todo el mundo, puesto que los datos recabados muestran diferencias intrínsecas entre el futsal masculino y el femenino.

Graeme Dell, experto técnico y consultor de desarrollo de futsal de la FIFA; Rajaa Chatah, instructora de futsal de élite de la AFC y supervisora de desarrollo del futsal femenino de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí; y Tihana Nemčić Bojić, profesora adjunta de la Universidad de Zagreb y seleccionadora de futsal femenino de Croacia, formaron parte del GET en esta competición.

“Uno de los mayores retos fue procurar no analizar este torneo como un Mundial masculino ni como un Mundial femenino, sino tomarlo como un aprendizaje para entender qué ofrece esta competición al futsal femenino y, también muy importante, qué podemos aprender de ella para hacer que la próxima vez sea mejor —explicó Dell—. Debe ser un proceso de mejora continua, de un progreso sostenido”.

“Nuestra función consiste en aplicar los conocimientos que tenemos del futsal en general y ver quizá cómo cambian los datos con respecto al futsal masculino. Además, debemos tomar esa información y utilizarla con el objetivo de elaborar un programa de desarrollo para el futsal femenino en todo el mundo basado principalmente en los datos”.

“Me han llamado la atención muchas cosas del futsal femenino, entre ellas, lo que se distingue del masculino. Hemos observado elementos en los partidos a lo largo de este torneo que tal vez intentan ser un reflejo del futsal masculino, lo que quizá no sea lo más apropiado. Por tanto, debemos estudiarlo y ver cómo podemos aprovechar las particularidades del futsal femenino para permitir que crezca”.

Uno de los ámbitos de análisis tras el torneo será el tiempo que la pelota está en juego. En comparación con la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024™ y la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Lituania 2021™, el juego estuvo interrumpido más tiempo en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™.

“Hemos observado que los partidos de futsal femenino duran más por distintos motivos. Uno de ellos podría ser la destreza técnica de algunas jugadoras en situaciones concretas. Hablo de algunos partidos, no todos. A consecuencia de ello, a veces el juego pasa más tiempo interrumpido”, explicaba Dell.

“Vemos que las acciones a balón parado se entienden bien, pero la ejecución no siempre es la mejor. En algunos casos, el juego individual es excepcional, pero quizá falta coordinación con el resto del equipo. En todos los casos se trata de aspectos en los que nos fijamos y que es preciso trabajar: son elementos del juego que necesitamos comprender para determinar cómo mejorarlos de manera que el fustal en su conjunto se vea reforzado. No obstante, en general, me ha sorprendido muy gratamente el nivel de algunas de las jugadas”.

Un total de 16 selecciones —encuadradas inicialmente en cuatro grupos— participaron en la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™, que se disputó entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre. Por su parte, Tihana Nemčić instó a centrarse en la cultura y los hábitos de los equipos que alcanzaron las últimas rondas de la competición.

“Creo que es fundamental observar cómo se desenvuelven las mejores selecciones. Las que han alcanzado las últimas rondas han demostrado una serie de recursos que les han permitido poner en práctica su visión, sus conceptos tácticos y el estilo de juego que quiere plasmar su seleccionador —añadió—. También se ha visto que saben adaptarse a distintas situaciones”.

“El futsal femenino parte con cierto retraso y sigue en pleno desarrollo, por lo que resulta necesario que empiece a dar saltos cualitativos. Este es el legado y el privilegio que tenemos: podemos ser testigos de cómo se escribe la historia del futsal, que en 2030 cumplirá 100 años. Es el momento perfecto para ver cómo crece el futsal femenino“.

El Grupo de Estudio Técnico saca conclusiones muy importantes de la histórica Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA™ 02:34

Rajaa Chatah, instructora de futsal de élite en la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y responsable de desarrollo de futsal femenino en la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, se mostraba optimista dada la visibilidad de la competición. En su opinión, resulta crucial para el desarrollo de la disciplina el estatus que confiere un Mundial.

“Se trata de un momento histórico. Y es para mí un orgullo poder formar parte de él —afirmó—. Es evidente lo importante que resulta para las jugadoras y para todas las personas implicadas. Se ve en la entrega de las deportistas en la pista desde el pitido inicial, un pitido inicial histórico. Esto da esperanza a las jóvenes, que pueden soñar a lo grande”.

“Ahora el futsal del mañana, al que aspiran, tiene un futuro tremendo. No cabe duda de que el futsal femenino progresará, pero necesita el apoyo adecuado: ayuda de carácter técnico en cada país —no solo para las mejores selecciones—, para poder impulsar el cambio y la inclusión en todas las modalidades de fútbol y alcanzar las mayores cotas posibles”.