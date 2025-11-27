Gianni Infantino elogia la academia de la FIFA en Tahití, la primera de Oceanía

La academia de la FIFA de la Federación Tahitiana de Fútbol es la primera que se ha inaugurado en Oceanía

El centro ayudará a "construir el futuro del fútbol", afirma el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un mensaje de vídeo

Las academias de la FIFA, eje central del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, ya se han inaugurado oficialmente en las seis confederaciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado que el acto de inauguración celebrado en la academia de la FIFA en Tahití "demuestra que el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA no para de crecer".

El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA (TDS), establecido en 2022 y dirigido por Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, tiene como objetivo proporcionar a los jugadores con talento de cada una de las 211 federaciones miembro (FM) una estructura para alcanzar el fútbol profesional.

Uno de los pilares del programa es la creación de academias de la FIFA en cada una de las FM. Con la inauguración de este centro en la Federación Tahitiana de Fútbol (FTF), ya hay academias de la FIFA en cada una de las seis confederaciones, y son más de 40 las que funcionan en todo el mundo.

"Hoy es un día histórico para el fútbol de Tahití en muchos sentidos, ya que su academia de la FIFA es la primera que se ha inaugurado en Oceanía. Esto significa que estamos oficialmente presentes en las seis confederaciones y que el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA no para de crecer afirmó Infantino en un mensaje de vídeo reproducido en la ceremonia de inauguración, a la que asistieron el presidente de la FTF, Thierry Ariiotima, y otras autoridades locales".

"Tahití tiene una población muy joven y una sociedad que mira al futuro, y la academia de la FIFA inaugurada en la sede de la Federación Tahitiana de Fútbol es un reflejo de ello, ya que ayudará a construir el futuro del fútbol del país".

Tahití cuenta con una notable trayectoria en el fútbol playa: ha participado en las últimas ocho ediciones de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA™ y ha quedado subcampeona en dos ocasiones. El país isleño solo cuenta con otras dos participaciones en el ámbito mundial, en concreto, en las ediciones de 2009 y 2019 de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™.

A fin de que países con menos población como Tahití participen regularmente en competiciones internacionales —una objetivo fundamental del TDS— se envían entrenadores de talentos de la FIFA a las academias para formar a los jóvenes a corto plazo y establecer una red de entrenadores locales y unos estándares de formación y supervisión a largo plazo.

Junto con la ampliación y el aumento de la frecuencia de las competiciones de la FIFA, sobre todo en el ámbito juvenil, este modelo integral está pensado para elevar la calidad en todo el mundo y crear un ecosistema del fútbol más competitivo.

En la actualidad, 20 de los jóvenes con más talento del país residen en la academia de la FIFA de la FTF, que el año que viene abrirá sus puertas también a las jugadoras que aspiren a convertirse en futbolistas profesionales.

"La academia de la FIFA se basará en unos cimientos sólidos para impulsar el fútbol de Tahití y, con la ayuda de entrenadores de primer nivel, y animará a los mejores jóvenes con talento del país a desarrollar todo su potencial. Esta es la esencia del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA. Son muchos los jóvenes tahitianos que están aprovechando el programa, y me alegra que hayan decidido ofrecer las mismas oportunidades a las jugadoras a partir del año que viene", añadió el presidente de la FIFA, que en 2023 visitó el país que considera un paraíso.

"Además, con la ampliación de las competiciones de la FIFA, las federaciones miembro tienen más oportunidades que nunca de medirse a los mejores equipos en el ámbito internacional, por lo que me haría mucha ilusión ver a los jóvenes jugadores y jugadoras formados en su academia de la FIFA enfrentarse a los mejores futbolistas del mundo".