Kazajistán marca un nuevo hito con la inauguración de su academia de la FIFA

El acto se celebró en Talgar, en la ciudad deportiva de la Federación Kazaja de Fútbol

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirma que los dirigentes del país “son conscientes de las oportunidades que ofrece el fútbol a la juventud”

El nuevo presidente de la KFF, Marat Omarov, se reunió con Infantino en la sede de la FIFA

La inauguración de la academia de la FIFA en Kazajistán se enmarca en el empeño de la Federación Kazaja de Fútbol (KFF) por seguir desarrollando el fútbol en su país y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de participar en este deporte y alcanzar su máximo potencial.

La academia de la FIFA en Kazajistán está integrada en el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, presente en más de 180 federaciones miembro de la FIFA de todo el mundo, que ofrece apoyo experto para garantizar que todos los jugadores con talento tengan una oportunidad.

El compromiso de la nación centroasiática con el desarrollo del fútbol fue también el tema principal de la reunión que mantuvieron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el nuevo presidente de la KFF, Marat Omarov, en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

El acto inaugural se celebró en Talgar, en la ciudad deportiva de la KFF, donde se han construido tres campos con el apoyo del Programa Forward de la FIFA y que ahora albergará también la academia. Asistieron a la ceremonia David Loriya, secretario general de la KFF; Gennadiy Skurtul, director técnico de la KFF; Steven Martens, director de la Subdivisión de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA; Ulf Schott, jefe del Departamento de Programas de Alto Rendimiento de la FIFA; Christian Karembeu, FIFA Legend y campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ con la selección francesa; y Vitālijs Astafjevs, entrenador de talentos de la FIFA y exinternacional letón, quien actuó en la única participación de su país en la Eurocopa de la UEFA, en 2004, así como Kuralbek Ordabayev y otras antiguas figuras del fútbol kazajo, además de los alumnos de la academia de la KFF.

“Salta a la vista que Kazajistán es una nación futbolística, cuyos dirigentes son conscientes de las oportunidades que ofrece a la juventud nuestro precioso deporte. El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA ayudará a detectar, formar y potenciar a las promesas nacionales, y supondrá una vía para que los niños y las niñas puedan llegar a brillar en su región y en todo el mundo”, declaró el presidente de la FIFA en un mensaje en vídeo.

“Buscamos fomentar el desarrollo social y personal de los futbolistas y desarrollar sus distintas facetas al inculcar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el liderazgo a través del fútbol. Esto permitirá que los jugadores no solo brillen sobre los terrenos de juego, sino que se conviertan en personas responsables y contribuyan a la sociedad”, añadió Infantino.

Con la de Kazajistán, en todo el mundo hay ya en funcionamiento 39 academias de la FIFA para jugadores con talento, y todas tienen el objetivo de conseguir que estos chicos y chicas reciban la mejor formación futbolística posible, así como brindarles acceso a instalaciones adecuadas y la oportunidad de jugar en un entorno competitivo.

“Para nosotros esto representa un paso importante. Agradecemos el apoyo de la FIFA y estamos convencidos de que, yendo de la mano, conseguiremos crear unas condiciones propicias para formar a los futuros campeones de Kazajistán”, subrayó el director técnico de la KFF, Gennadiy Skurtul.

El presidente de la FIFA ya visitó el país en mayo de 2023, y pudo constatar entonces sus avances al participar en la ceremonia inaugural de la fase final de la Liga Nacional Escolar de Fútbol Femenino y visitar la Casa del Fútbol de la KFF.

Además de inaugurar esta academia de la FIFA, la KFF tiene previsto sumarse al proyecto FIFA Arena, que contempla instalar más de 1000 minicampos en todo el mundo, especialmente en zonas desfavorecidas, tanto urbanas como rurales.

Marat Omarov fue elegido presidente de la KFF en diciembre de 2024 y en febrero de 2025 anunció una estrategia cuatrienal para transformar el fútbol kazajo centrada en la mejora de las infraestructuras, la cantera y el nivel del arbitraje. También se ha reunido con clubes de las dos primeras divisiones del país, a los que presentó distintas iniciativas estratégicas.

Tuvo su primera entrevista oficial con el presidente de la FIFA el 16 de septiembre en la sede de la FIFA, en Zúrich. “El presidente Omarov está volcado con el avance del fútbol en su país y cuenta para ello con el apoyo eficaz de los fondos del Programa Forward de la FIFA”, declaró el presidente de la FIFA tras ese encuentro.

“La KFF está manteniendo una excelente colaboración con la FIFA, que va desde la inauguración de la academia de la FIFA hasta su compromiso con la implantación del proyecto FIFA Arena en su país, a fin de que el fútbol siga ejerciendo una influencia positiva para un pueblo al que le apasiona, como es el kazajo”, concluyó.