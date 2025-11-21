Jugadores de la Academia de Talento de la FIFA, protagonistas con Tayikistán en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025™

Tayikistán es uno de los cuatro países participantes en Catar que se encuentran entre los primeros en presentar jugadores de la Academia de Talento de la FIFA en un torneo mundial

Como piedra angular del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, se han creado 42 Academias de Talento de la FIFA en todo el mundo, con el objetivo de alcanzar las 75 para 2027

Contando con instalaciones de primer nivel, el como objetivo es perfeccionar las habilidades de los principales talentos de cada país y proporcionarles una vía de acceso al fútbol profesional

Tayikistán es uno de los cuatro países cuya selección participante en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™ se ha visto reforzada por jugadores de la Academia de Talento de la FIFA, lo que supone la primera vez que el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA (TDS) tiene repercusión en la escena mundial.

El TDS se puso en marcha en 2023 con el objetivo de crear una vía de acceso al fútbol profesional para todos los jóvenes talentos de las 211 asociaciones miembro (FM) de la FIFA en todo el mundo.

Una de las piedras angulares del programa es la Academia de Talento de la FIFA, un centro de entrenamiento de élite dentro de cada FM en el cual sus principales promesas pueden desarrollar sus habilidades bajo la guía de entrenadores cualificados.

El director de Desarrollo Mundial del Fútbol, Arsène Wenger, impulsor del TDS, se ha fijado el objetivo de crear 75 Academias de Talentos de la FIFA para 2027. Cuarenta y dos de ellas ya están oficialmente en funcionamiento bajo la supervisión de un entrenador de talentos de la FIFA, que no solo forma a los técnicos locales, sino que también establece una red que garantizará la disponibilidad de educadores de primer nivel en todo el país y para las generaciones venideras.

Esos esfuerzos ya están dando sus frutos, ya que al menos 21 jugadores que participaron en la fase de grupos del torneo de 48 selecciones en Catar se han beneficiado de las instalaciones de primer nivel y los conocimientos especializados que les ha proporcionado la Academia de Talento de la FIFA de su país.

"Creo que este proyecto de la FIFA es el mejor de los últimos diez años porque han comprendido —bueno, lo comprendieron hace mucho tiempo— que la edad más importante es la de los 17 años", afirmó el seleccionador de Tayikistán, Marco Ragini, que incluyó en su plantilla definitiva para el torneo a Munavar Anvarzod y Shukhrat Nurmatov, participantes en la Academia de Talento de la FIFA de Tayikistán. "Porque a los 17 años sabemos si se convertirán en futbolistas de verdad o en futbolistas normales. Debemos invertir en ellos y darles experiencia".

"Una de las experiencias únicas que nos ha ofrecido este proyecto ha sido la oportunidad de entrenarnos juntos con entrenadores extranjeros, lo que nos ha permitido desarrollar nuestro talento", añadió Anvarzod, que, al igual que Nurmatov, tiene 15 años. "Nuestro principal objetivo es trabajar duro cada día y alcanzar nuestro mejor nivel. Gracias a este proyecto, ahora juego en la selección sub-17".

Bolivia (tres jugadores), Costa Rica (seis) y los Emiratos Árabes Unidos (diez) fueron los otros países que compitieron en Catar y cuyo desafío se vio impulsado por jugadores formados en las Academias de Talento de la FIFA locales.

El TDS forma parte del enfoque holístico de la FIFA para elevar los estándares en todo el mundo. Está brindando a los jugadores jóvenes más oportunidades que nunca para jugar en el escenario mundial. Este año se celebraron la primera Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ de esta nueva era, con ambos torneos ampliados recientemente —a 24 selecciones en el caso de este último— y convertidos en eventos anuales, cuando antes se celebraban cada dos años.

"Al celebrarse cada año la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, los jugadores tienen más posibilidades de comprender lo que significa jugar al fútbol al más alto nivel. Por ejemplo, en mi grupo tengo jugadores nacidos en 2008 y, lamentablemente, el año que viene cumplirán la edad límite y no podrán participar", explica Ragini.

"Pero tengo muchos jugadores nacidos en 2009 y muchos nacidos en 2010. Estos chicos tienen la posibilidad de aprovechar la experiencia de este año y llevarla a la próxima edición. Es algo muy positivo y que hace apreciar mucho este formato".

Tayikistán participaba por tercera vez en el torneo y por primera vez desde 2019. Dado que el TDS ya está empezando a formar jugadores de nivel internacional a pesar de haberse creado en septiembre de 2024, la comunidad futbolística de este país del Asia Central se muestra muy optimista y cree que en el futuro participará con más frecuencia en torneos internacionales.

La Federación de Fútbol de Tayikistán (TFF) sigue sentando las bases necesarias para un éxito sostenido, tras haberse beneficiado ya de más de un millón de USD del Programa Forward de la FIFA, que ayudó a establecer el ecosistema futbolístico juvenil del país. Mientras que en la Academia de Talento de la FIFA se entrenan actualmente a 25 jóvenes promesas, la TFF se dispone ahora a abrir un nuevo centro de entrenamiento de élite en la región montañosa de Varzob. El objetivo es impulsar el desarrollo del fútbol mediante la formación de una generación que crezca junta en este deporte.

"Con el nuevo centro, creo que mejoraremos en menos tiempo, sobre todo en el aspecto técnico. Así es como los chicos permanecen juntos y fortalecen su convivencia. Porque ahora, a nivel internacional, hay muchas concentraciones, muchos campeonatos y torneos, y los chicos deben comprender que para dedicarse al fútbol hay que ser profesional desde una edad temprana", explicó Ragini. "Y para convertirse en profesionales, deben convivir, pasar más tiempo juntos, todo el tiempo que les sea posible. El nuevo centro técnico de la Federación ofrece una buena oportunidad para aumentar el nivel de los chicos. Porque el fútbol no es solo 90 minutos en el campo, el fútbol es 24 horas al día, y esta es una buena opción para nosotros".

"Este será el segundo proyecto de la Academia de Talento de la FIFA que se inaugura en Tayikistán. Será una oportunidad valiosa para los jóvenes futbolistas", añadió Nurmatov. "Puedo decirles que formar parte de la Academia de Talento de la FIFA nos dio la oportunidad de llegar a este nivel. Tengo muchos sentimientos positivos y me gustaría decirles a estos jóvenes que pueden lograr cualquier cosa si se entrenan lo suficiente".