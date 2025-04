De los sueños isleños a las metas internacionales: reconocimiento a la academia de la FIFA en Aruba

"El potencial de esta región no tiene límites", afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este acontecimiento reflejó la “pasión” y la “visión” de la comunidad futbolística de Aruba. Al hilo de esto, comentó: “Este es un momento de orgullo, no solo para Aruba, sino para el fútbol de todo el Caribe. Con el apoyo, la infraestructura y la convicción necesarios, el potencial de esta región no tiene límites. Felicito a todas las personas que han hecho realidad este proyecto, y en particular al presidente Lacle, por su compromiso con el fútbol. Desde la FIFA, nos honra poder brindarle nuestro respaldo, hoy y en el futuro”.