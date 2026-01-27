El histórico acto de la academia de la FIFA en Anguila es "un sueño hecho realidad"

Anguila es la nación caribeña más pequeña en celebrar un evento de inauguración de una academia

Los jugadores destacan el impacto transformador de la academia de la FIFA

Su impacto se nota dentro y fuera del terreno de juego

Anguila se ha convertido en la federación miembro (FM) más pequeña de la FIFA en celebrar un evento de inauguración de una academia de la FIFA, lo que ha sido descrito como "un sueño hecho realidad" por los organizadores en esta nación caribeña.

La cuarta inauguración en la región de la Concacaf, y el tercero en el Caribe, puso de relieve los progresos de una academia que destaca entre las 48 que actualmente tiene la FIFA operando en todo el mundo.

El objetivo principal del Programa de Desarrollo del Talento (TDS) de la FIFA y Arsène Wenger es aumentar la competitividad global del fútbol de las selecciones nacionales masculinas y femeninas. En Anguila, esta misión ha sido impulsada por la estrecha colaboración entre el entrenador de talentos de la FIFA Ewan Gunter, la Federación de Fútbol de Anguila (AFA) y los entrenadores locales.

Dirigiéndose a los trabajadores y jugadores reunidos en el evento, Gunter afirmó que la academia estaba teniendo un impacto transformador en los jóvenes que han tenido la oportunidad de desarrollar sus habilidades.

"El evento de inauguración de la academia de la FIFA en Anguila es en realidad un sueño hecho realidad. Logramos esta hazaña en un país de solo 15.000 habitantes. A la FIFA y a sus representantes hoy aquí presentes por su apoyo, orientación y ambición en este programa: han cambiado muchas vidas y han hecho que los niños de aquí crean que los sueños ahora pueden hacerse realidad", afirmó.

La historia de éxito de Tcari Connor, jugador del TDS, ejemplifica la misión de la iniciativa de "dar una oportunidad a todos los talentos".

Procedente de un entorno difícil, Connor ha encontrado un claro sentido a su vida gracias al programa. Ha progresado hasta representar a Anguila en las categorías sub-14, sub-15 y sub-17, y ahora devuelve lo que ha recibido apoyando las sesiones de entrenamiento de los jugadores más jóvenes.

Reflexionando sobre su trayectoria, Connor destacó: "Cuando empezamos en el Programa de Desarrollo del Talento, me sentí muy orgulloso de ser nombrado uno de los mejores jugadores de mi edad en Anguila. Aunque no estaba seguro de en qué posición iba a jugar, creía que me iba a ayudar a desarrollarme como jugador".

"El programa me ha ayudado a ser más disciplinado, no solo en el fútbol, sino también en mi vida escolar y personal. Los entrenadores me han ayudado mucho a desarrollarme como jugador, siento que he ganado confianza y que ahora me comunico mejor. Representar a mi país lo es todo para mí y me siento orgulloso de vestir sus colores".

La academia ha experimentado una rápida expansión, pasando de 32 jugadores en noviembre de 2024 a 120 un año después, con grupos de edad que ahora abarcan desde la categoría sub-12 hasta los sub-17, tanto para chicos como para chicas.

El impacto técnico es evidente, ya que, desde noviembre de 2024, 23 jugadores de los grupos de edad del TDS han debutado en un equipo representativo. Entre los éxitos individuales más destacados se encuentra el del jugador sub-15 del TDS Jaeron John, que recientemente ha realizado una prueba en la academia de categoría uno del Everton FC, club de la Premier League inglesa.

Joden Henry, jugadora de la categoría femenina, compartió su experiencia: "He formado parte del Programa de Desarrollo del Talento desde el principio y puedo decir sinceramente que he mejorado enormemente. He invertido mucho tiempo y energía en jugar al fútbol, y para los jugadores jóvenes como yo, el TDS ha tenido un gran impacto", afirmó.

Más allá del terreno de juego, el programa ha creado un equipo de protección y ha establecido un ecosistema futbolístico sostenible al integrar la educación con un entrenamiento de alto nivel. El presidente de la AFA, Girdon Connor, destacó la importancia emocional y profesional de este hito.

"Este logro significa mucho más para mí de lo que lo que pueden expresar las palabras, tanto a nivel personal como directivo. Me siento muy satisfecho al ver lo que está sucediendo con todos nuestros jóvenes jugadores en Anguila, pero lo que es más significativo es ser testigo de todos estos cambios positivos y pasivos, los avances visibles y tangibles, las inversiones, la mejora de nuestros jugadores y jugadoras, los árbitros y nuestra infraestructura. El simple hecho de formar parte de ello y hacer realidad estos sueños significa mucho para mí", afirmó.

El evento de inauguración sirve como reconocimiento formal del progreso de la academia y establece un punto de referencia para el desarrollo del talento en toda la región.