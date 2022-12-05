La actividad futbolística y, en especial las grandes competiciones como la Copa Mundial de la FIFA™, generan grandes cantidades de residuos. En calidad de federación deportiva internacional, la FIFA presta especial atención a reducir los residuos generados durante las etapas previas de sus competiciones. Cuando esto no es posible, apuesta por la reutilización de materiales y la compra de artículos reciclados que se puedan volver a reciclar o reutilizar posteriormente.