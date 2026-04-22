La FIFA apoya proyectos de reforestación y jornadas ciudadanas de plantación de árboles en las 16 sedes, con los consiguientes efectos positivos a largo plazo

Esta iniciativa, que se lleva a cabo de la mano de la Fundación Arbor Day, dejará un legado ambiental del que se beneficiarán poblaciones de toda Norteamérica

El anuncio coincide con el Día de la Tierra y destaca los avances logrados en materia de arborización en vísperas del torneo de 2026

Para celebrar el Día de la Tierra, la FIFA ha anunciado su apoyo a proyectos de reforestación y jornadas ciudadanas de plantación de árboles en las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por toda Norteamérica. Esta iniciativa se lleva a la práctica en colaboración con la Fundación Arbor Day y se ha concebido para dejar un legado ambiental que dé respuesta a necesidades regionales concretas en Canadá, Estados Unidos y México, desde la recuperación en casos de catástrofes y la restauración de paisajes hasta la mejora de la biodiversidad, pasando por la resiliencia de las cuencas hidrográficas.

Esta labor social y de restauración, puesta en marcha en 2025, se centra en generar beneficios ambientales a largo plazo en el ámbito local —en paralelo al refuerzo de la implicación cívica y la inversión local en la naturaleza— para que la población pueda seguir disfrutando de ellos durante mucho tiempo tras el torneo.

La iniciativa abarca tanto proyectos de reforestación a gran escala como jornadas ciudadanas de plantación de árboles. La FIFA y la Fundación Arbor Day se han fijado como meta plantar un millón de árboles en los bosques de Norteamérica, y los proyectos ciudadanos auspiciados en las 16 sedes añadirán a su vez más de 12.000 en parques, centros educativos, rutas de senderismo y otros espacios públicos.

La FIFA impulsa una iniciativa de arborización en todas las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Previous 01 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 02 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 03 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 04 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 05 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 06 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 07 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 08 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 09 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative 10 / 10 FIFA Delivers Tree Planting Initiative Next

Hasta la fecha, se han plantado más de 250.000 árboles a través de proyectos de reforestación en toda Norteamérica y jornadas ciudadanas abanderadas por la Fundación Arbor Day y sus socios locales. La iniciativa incluye un total de 19 proyectos forestales y 20 jornadas ciudadanas de plantación de árboles, con el apoyo de 24 socios locales. Se prevé que la reforestación abarque una superficie superior a las 800 hectáreas, equivalente a unos 1.000 campos de fútbol.

"Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de dejar un legado positivo y duradero en toda la región de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además de los trabajos de reforestación, las jornadas de plantación que comenzaron en las sedes de Estados Unidos se han ampliado a Canadá y México, donde se apoyan proyectos comunitarios de arborización orientados a responder a las necesidades concretas de cada ciudad. Con este trabajo mejoramos los entornos locales, fomentamos la participación social y creamos espacios verdes para el disfrute de las generaciones venideras", ha declarado Amy Hopfinger, directora de la División Comercial y de Estrategia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este empeño pretende reforzar la resiliencia de las poblaciones, ya que los árboles ayudan a reducir la temperatura en las ciudades, mejoran la calidad del aire y mitigan las escorrentías, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos fijados en la Estrategia de sostenibilidad y derechos humanos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, centrada en el impacto ambiental y la biodiversidad, al tiempo que atiende las prioridades regionales de Canadá, Estados Unidos y México.

"Esta labor refleja la importancia de proteger la rica biodiversidad de Canadá y promover al mismo tiempo medidas ambientales inclusivas. A través de la colaboración con proyectos locales y grupos importantes en el entorno social, se pretende crear un legado que ayude a fortalecer las sedes y deje efectos duraderos después de 2026", afirmó por su parte Peter Montopoli, director de la División del Torneo (Canadá) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"La iniciativa impulsará mejoras ambientales en regiones importantes de las sedes de México, entre ellas Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. A través de la reforestación y las jornadas ciudadanas se contribuye a conseguir unas ciudades más saludables, al aportar beneficios a largo plazo que están en sintonía con los objetivos generales de sostenibilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026", señaló Jurgen Mainka, director de la División del Torneo (México) de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las jornadas ciudadanas de plantación de árboles siguen vinculando a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con las actividades ambientales locales a través de la red de socios locales de la Fundación Arbor Day y se prolongarán durante el verano. Se han celebrado ya en nueve sedes y llegarán en breve a Seattle (24 de abril), Filadelfia (27 de abril), Boston (1 de mayo), Nueva York Nueva Jersey (12 de mayo) y Toronto (30 de mayo), para luego trasladarse a las sedes de México en julio y agosto.