La FIFA presenta una serie de recursos para impulsar el fútbol adaptado en todo el planeta

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1300 millones de personas (o el 16 % de la población mundial) tienen algún tipo de discapacidad, una cifra que es probable que aumente en el futuro. La participación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva es sumamente beneficiosa para su salud física y favorece su inclusión social, su bienestar mental y su desarrollo personal. Sin embargo, es mucho más probable que estas personas no realicen ninguna actividad física en comparación con las que no tienen ninguna discapacidad. Por ejemplo, menos del 20 % de las personas con daño neurológico adquirido practican los niveles de actividad física que recomienda la OMS, mientras que más del 50 % de las personas con lesiones de médula espinal directamente no practican ninguna actividad.