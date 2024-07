Burundi se convierte en el 100º país en implantar el programa Football for Schools de la FIFA

"Este hito de haber alcanzado las 100 federaciones miembro de la FIFA con el programa Football for Schools es una excelente oportunidad para reconocer el trabajo duro, el compromiso y la abnegación de todo el equipo de la FIFA y, en particular, del equipo de Football For Schools al servicio de las federaciones miembro”, afirmó Fatimata Sidibe, directora de Football for Schools de la FIFA.