Un día junto al Team One en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Team One, el grupo de élite de la FIFA integrado por árbitros, árbitros asistentes y miembros del equipo arbitral de vídeo, dispone de una estructura de preparación y apoyo comparable a la de los mejores futbolistas del mundo

Desde el análisis de vídeo previo a los partidos hasta las sesiones de revisión posteriores a los entrenamientos, cada aspecto de la preparación del Team One se planifica al detalle para garantizar la mejor actuación posible del colectivo arbitral en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La preparación física y la gestión de las cargas de trabajo de los árbitros se supervisan de forma permanente mediante planes y sesiones específicas, tanto individuales como colectivas

Entrenan a diario bajo el calor y la humedad de Florida, donde los preparadores físicos los someten a exigentes sesiones de trabajo. También dedican horas en su base operativa a analizar vídeos de sus actuaciones más recientes y cuentan con el apoyo permanente de fisioterapeutas, masajistas, científicos del deporte y psicólogos deportivos para ayudarles a rendir al máximo nivel.

Su rutina durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se resume en cuatro pasos: prepararse, rendir, recuperarse… y volver a empezar. A simple vista, podría confundirse con el entorno de alto rendimiento de una de las selecciones que participan en la competición.

Sin embargo, este equipo no está formado por futbolistas.

Se trata del denominado Team One, el grupo de élite de la FIFA formado por árbitros, árbitros asistentes y miembros del equipo arbitral de vídeo, cuya misión es velar por que cada partido de esta Copa Mundial de la FIFA™ se dirija con el nivel de excelencia que exige la mayor cita del fútbol mundial.

La preparación y el apoyo que reciben los árbitros son comparables a los de los futbolistas de élite. Si el juego es hoy más rápido y dinámico que nunca, los árbitros deben responder a esas mismas exigencias: tomar decisiones en fracciones de segundo bajo una intensa presión y hacerlo en cualquier momento a lo largo de los más de 90 minutos que dura un partido.

La jornada de los integrantes del Team One en la Copa Mundial de la FIFA comienza con el desayuno en el hotel de concentración. Las comidas se ajustan a las pautas nutricionales que exige el deporte de élite y, desde ese primer encuentro del día, se percibe el sentimiento de unidad que caracteriza al grupo, reunido al completo con su equipación rosa.

En la sala principal de reuniones, el máximo responsable del Team One, Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, afronta la primera tarea formal de la jornada: comunicar las designaciones para los próximos partidos, que suelen darse a conocer tres días antes de cada encuentro.

Antes de poner rumbo al aeropuerto, uno de los grupos de árbitros y árbitros asistentes mantiene un último encuentro con Collina. El italiano, que dirigió la final de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™, les transmite unas últimas palabras de ánimo y algunos consejos antes de uno de los partidos más importantes de sus carreras.

Como es lógico, el anuncio de las designaciones supone un momento muy especial para los árbitros, especialmente para aquellos que aún esperan su debut en una Copa Mundial de la FIFA. Entre ellas destaca la correspondiente al partido número 1000. El árbitro rumano István Kovács recibe el aplauso de sus compañeros al recoger la camiseta conmemorativa que lucirá en ese encuentro entre Túnez y Japón, que se disputará en Monterrey (México).

Al término de la reunión, las felicitaciones, los abrazos y las muestras de afecto de sus compañeros reflejan el espíritu colectivo que impregna al grupo. A sus 41 años, Kovács apenas puede ocultar la emoción. Ese partido no solo será histórico para la FIFA y para el fútbol, sino que supondrá también su estreno como árbitro principal en una Copa Mundial de la FIFA, después de haber ejercido como cuarto árbitro en Catar 2022.

Sin embargo, apenas hay tiempo para celebraciones. Kovács y el resto del grupo suben rápidamente a los autobuses para dirigirse a la sesión de entrenamiento en el campus Kendall del Miami Dade College, situado a unos 30 minutos de distancia y al que llegan escoltados por la Policía del condado de Miami-Dade.

El termómetro marca 33 °C y la humedad es propia de un clima tropical. Sobre el terreno de juego, un grupo de jóvenes futbolistas locales completa el calentamiento antes de participar en las sesiones de trabajo. Mientras un grupo de árbitros y árbitros asistentes se desplaza a un campo anexo para realizar ejercicios físicos bajo la supervisión de los preparadores, otro trabaja en simulaciones de situaciones de partido. En estas actividades también participan jóvenes árbitros de la zona, que aprovechan la oportunidad única de colaborar con la élite del arbitraje mundial y observar de cerca su trabajo.

El estado de forma y la carga de trabajo de los árbitros están bajo la supervisión constante del preparador físico Silvio Aguinaga y su equipo, que mantienen un control individualizado de cada integrante del grupo.

"Llevamos un seguimiento personal de cada árbitro y, además, realizamos sesiones de planificación tanto colectivas como individuales con todos los árbitros y árbitros asistentes", explica Aguinaga. Para ello, su equipo utiliza los datos recopilados por los dispositivos GPS que los árbitros llevan durante los entrenamientos.

"Cuando regresamos de las sesiones, analizamos la información en tiempo real para ajustar las cargas de trabajo en función de las designaciones y de la planificación diaria prevista para cada uno", añade.

Tras el entrenamiento, los integrantes del Team One regresan al hotel para la sesión diaria de análisis. Collina y el director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, repasan las decisiones más importantes de los partidos disputados en los días anteriores.

Cada una de ellas se examina no solo desde el punto de vista técnico, sino también en relación con el posicionamiento de los árbitros sobre el terreno de juego. Nadie conoce mejor las Reglas de Juego que quienes se encuentran en esta sala, pero su aplicación a situaciones reales de partido ayuda a detectar aspectos fundamentales que merecen una reflexión más profunda.

El almuerzo es la siguiente actividad de la jornada, aunque no para uno de los equipos arbitrales, encabezado por el inglés Michael Oliver. Antes, debe participar en una sesión de análisis de vídeo para preparar su próximo partido: el encuentro entre las selecciones de los Países Bajos y Suecia. Los especialistas de la FIFA revisan las posibles estructuras tácticas de ambos conjuntos y destacan los movimientos que pueden producirse en acciones a balón parado y otras fases del juego. El objetivo es que el árbitro y sus asistentes dispongan de la mayor cantidad posible de información sobre las dos selecciones y afronten el partido en las mejores condiciones.

La sesión no se limita a recibir información. Oliver plantea preguntas constantes a los analistas en busca del mayor número posible de detalles a partir de las imágenes de partidos anteriores. Sus intervenciones demuestran no solo un profundo conocimiento de los futbolistas a los que ya ha arbitrado en competiciones de clubes, sino también el exhaustivo trabajo de preparación realizado sobre ambos conjuntos.

El tiempo invertido por Oliver y sus asistentes, Stuart Burt y James Mainwaring, resulta muy valioso. Los vídeos preparados para la sesión ponen también de manifiesto el minucioso trabajo que exige este proceso. Los analistas dedican horas al estudio de las distintas selecciones y el equipo arbitral debe llegar a estas reuniones con el mismo nivel de preparación para aprovechar al máximo toda esa información.

Por la tarde, los árbitros disponen de distintas opciones gracias al amplio equipo de especialistas que los acompaña durante la competición.

Quienes se encuentran en fase de recuperación tras un partido pueden acceder a salas de tratamiento para recibir masajes y fisioterapia, además de contar con el apoyo de un psicólogo deportivo cuando lo necesitan. También hay espacios habilitados para seguir los partidos en directo junto a compañeros e instructores, así como zonas destinadas al descanso y a momentos de desconexión más informales.

"El Team One necesita espacios donde relajarse y liberar tensión después de los partidos", explica Jeremy Deleze, responsable de Competiciones y Operaciones Arbitrales de la FIFA.

"Los árbitros disponen de televisores para seguir los encuentros. Les animamos a analizarlos y a estudiar a las selecciones que pronto tendrán que arbitrar. Además, contamos con zonas para jugar al tenis de mesa y una PlayStation, como cualquier selección de fútbol. Son espacios pensados para que puedan desconectar y relacionarse entre ellos", añade.

En distintos espacios del hotel trabaja un amplio grupo de especialistas encargados de atender las diferentes necesidades del colectivo arbitral. Entre ellos figuran los responsables de transporte y alojamiento, cuya labor consiste en facilitar al máximo los desplazamientos de los integrantes del Team One cuando deben viajar a las ciudades anfitrionas para dirigir sus partidos. Cada etapa del recorrido está cuidadosamente planificada y supervisada, desde el traslado al aeropuerto hasta la recepción a su llegada, el registro en el hotel y el desplazamiento al estadio.

"Contamos con un amplio equipo de profesionales que trabaja junto a nuestros árbitros para respaldar su preparación. Varias plantas del hotel están dedicadas a esa labor", explica Collina.

Todo responde a una planificación minuciosa. Del mismo modo que árbitros y asistentes deben rendir al máximo cuando llega el momento de dirigir los partidos, quienes trabajan a su lado saben que también deben estar a la altura cada día. De ello depende el buen funcionamiento de una estructura tan compleja como fundamental para el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA.

La jornada concluye con la cena, para la que el chef del grupo prepara un menú diseñado específicamente para responder a las exigencias del alto rendimiento y a las necesidades nutricionales de los árbitros. "Si lo desean, todavía pueden ver algún partido más. Después llega el momento de descansar, y a esas alturas del día suelen estar muy cansados", explica Collina.

Para algunos, será la última noche antes de poner rumbo a una de las ciudades anfitrionas. Allí les esperan partidos que se disputarán ante decenas de miles de aficionados y que seguirán millones de espectadores en todo el mundo.

La exigencia será máxima y cada decisión estará sometida a un examen constante. Pero es precisamente para vivir momentos así para lo que este grupo de árbitros y árbitras ha trabajado durante toda su carrera. Una dedicación que comparte también el equipo de profesionales que respalda su labor.

Parte de la grandeza del fútbol reside en su imprevisibilidad. Sin embargo, en la preparación de este grupo nada se deja al azar. Y aunque la responsabilidad es enorme, el objetivo es sencillo: que los futbolistas sean los protagonistas, que los aficionados disfruten del espectáculo y que cada partido se desarrolle con justicia y en igualdad de condiciones.