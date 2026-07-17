El esloveno Slavko Vinčić arbitrará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Slavko Vinčić se convertirá en el primer esloveno en arbitrar una final de la Copa Mundial de la FIFA™ este 19 de julio, cuando dirija el España-Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

Será el vigésimo tercer árbitro de la historia de las finales de la gran cita

Vinčić ha querido recordar a sus asistentes y a su familia, y ha afirmado que la designación es fruto de un trabajo conjunto de muchos años

El esloveno Slavko Vinčić dirigirá la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que enfrenta a Argentina y España en el Estadio Nueva York Nueva Jersey este domingo 19 de julio, una oportunidad que para él supone "un honor increíble".

El colegiado, de 46 años y nacido en Maribor, fue informado de su nombramiento por Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, una noticia que le sorprendió.

"En un primer momento me quedé de piedra. Luego, sentí felicidad. Me pudo la emoción. Arbitrar la final del Mundial es un honor increíble —aseguró—. Cuando uno empieza, de joven, esto no es más que un sueño, así que me siento muy orgulloso, y también de mi equipo".

Esta designación convierte a Vinčić en la vigésimo tercera persona de la historia, y primera de su país, en arbitrar una final de la Copa Mundial de la FIFA™. "En primer lugar, resulta muy difícil expresarlo todo con palabras, pero poder representar a Eslovenia en el mayor acontecimiento deportivo del planeta es un orgullo enorme —insistió—. Me siento orgullosísimo y mi equipo también, vamos a darlo todo".

Vinčić atesora una gran experiencia, ya que ha dirigido numerosos partidos del máximo nivel en pruebas europeas y mundiales. Participó en la UEFA Euro 2020 y arbitró las finales de la UEFA Europa League de 2022, que enfrentó a Eintracht de Fráncfort y Rangers F.C., y de la Liga de Campeones de la UEFA 2024, entre Borussia Dortmund y Real Madrid, así como partidos de la UEFA Euro 2024, incluida la semifinal Francia-España.

El año pasado actuó también en el Mundial de Clubes FIFA 2025™, celebrado en Estados Unidos. Esta es su segunda Copa Mundial de la FIFA™, puesto que ya dirigió dos encuentros en Catar 2022. En la presente edición, arbitró el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia de la fase de grupos y el México-Ecuador de dieciseisavos de final.

Vinčić no dudó en compartir el mérito de esta elección con los demás integrantes de su equipo, en particular sus asistentes, Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič. "El arbitraje es un trabajo en equipo. Sin Tomaž ni Andraž, esto no habría sido posible —reconoció—. Me alegro mucho de haberlos tenido a mi lado durante toda la carrera que hemos compartido. Somos muy buenos amigos, gracias a ellos hacemos un buen equipo".

Los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Al-Kalaf serán el cuarto árbitro y el árbitro asistente de reserva de la final, respectivamente.

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Collina explicó que la designación obedecía principalmente al rendimiento ofrecido en el torneo.

"Es un proceso largo, se trata de un rompecabezas con muchas piezas que se van encajando durante toda la competición hasta llegar a mostrar quién será el árbitro de la final —aclaró—. Lo más importante es el rendimiento, por supuesto, los partidos que ha arbitrado y también el hecho de que su país no dispute el torneo, pero, sobre todo, el rendimiento, que es lo que acaba siendo decisivo en última instancia".

Collina aseguró además que anunciar el nombramiento siempre suponía algo especial para él.

"El anuncio de la designación de los árbitros de las dos finales, la final por el bronce y la final por el oro, es uno de los momentos más emotivos de la competición, para los árbitros, como es lógico, y para mí también, mucho —confesó—. Es la tercera vez que lo hago en una Copa Mundial de la FIFA y siempre se me pone la piel de gallina".

Vinčić anunció que iba a prepararse con el mismo rigor que le ha acompañado durante el certamen.

"La preparación no va a cambiar mucho: analizaremos de nuevo a las dos selecciones, aunque ya llevamos algo más de 40 días siguiéndolas —manifestó—, mantendremos la concentración y procuraremos llegar frescos, física y psicológicamente. Vamos a darlo todo para que no tenga que hablarse de nosotros después del partido".

El venezolano Jesús Valenzuela arbitrará por su parte el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Miami, acompañado de sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno, con los marroquíes Jalal Jayed y Zakaria Brinsi como cuarto árbitro y árbitro asistente de reserva, respectivamente.

Se han confirmado asimismo los equipos de videoarbitraje para los dos encuentros. El uruguayo Leodán González será el asistente de vídeo de la final por el bronce del sábado entre Francia e Inglaterra, con el estadounidense Armando Villarreal como asistente del asistente de vídeo y el español Carlos del Cerro Grande como apoyo.