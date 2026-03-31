La Premier League canadiense efectuará un novedoso ensayo para la detección del fuera de juego en colaboración con la FIFA

El ensayo, aprobado por el IFAB, comenzará el próximo 4 de abril, coincidiendo con el inicio de la temporada de la máxima categoría del fútbol canadiense

Se probará la nueva interpretación de la regla, según la cual debe existir un "espacio" entre el defensor y el atacante, para analizar sus efectos en el juego

También se pondrá en marcha el sistema de revisión en vídeo para ayudar a los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego

La Premier League canadiense (CPL), en colaboración con la FIFA, probará una regla alternativa para la detección del fuera de juego en el fútbol profesional a partir del 4 de abril, cuando comience la temporada 2026.

La iniciativa llega tras las conversaciones mantenidas en la 140.ª asamblea general anual del International Football Association Board (el "IFAB"), en la que se aprobaron medidas generales para optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo, y se informó sobre los avances en curso en cuestión de ensayos y tecnologías relacionadas con la detección del fuera de juego.

El ensayo, que dirige la FIFA y cuenta con la aprobación del IFAB, probará el denominado principio del "espacio" entre el defensor y el atacante, un cambio concebido para favorecer el fútbol ofensivo.

"Es un proyecto piloto importante —afirmó Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA—. Con el ensayo de esta nueva interpretación en una competición profesional, podremos entender mejor sus efectos en términos de mejora de la claridad, de fluidez en el juego y de fomento del fútbol de ataque. Estamos deseando analizar los resultados de la fase de ensayo. Agradecemos a la Premier League canadiense y a la Federación Canadiense de Fútbol su disposición para ofrecer la competición y apoyar a la FIFA en este proyecto experimental".

Según el planteamiento revisado, el jugador atacante estará habilitado siempre que al menos una parte de su cuerpo con la que sea legal marcar gol (es decir, todas menos los brazos y las manos) esté en línea (o por detrás) del penúltimo defensor. Solo se considerará que el atacante está en fuera de juego si existe un espacio entre él y dicho defensor. De hecho, el jugador atacante deberá estar completamente por delante del penúltimo defensor para que se indique el fuera de juego. Mediante la introducción de un umbral visual más claro, el ensayo pretende restablecer una mayor ventaja ofensiva y favorecer el ritmo de los partidos.

Como parte del ensayo, la CPL estrenará también el sistema de revisión en vídeo, una tecnología accesible y económica para asistir en la toma de decisiones arbitrales fundamentales. Este sistema no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que no se comprueban de forma automática todos los incidentes revisables. En su lugar, la responsabilidad recae sobre las seleccionadoras, que pueden solicitar una cantidad limitada de revisiones por partido cuando consideren que se ha cometido un error claro, obvio y manifiesto en incidentes que pudieran cambiar el curso de un partido, como la concesión o no de un gol, penaltis dudosos, rojas directas o casos de confusión de identidad. Además, el cuarto árbitro comprueba todos los goles por si se produce una infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del gol.

Para solicitar una revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro inmediatamente después de que se produzca el incidente para evitar retrasos innecesarios y cumplir con las Reglas de Juego, pues estas no permiten la modificación de las decisiones arbitrales una vez que el juego se ha reanudado.