El arbitraje de élite y la maternidad caminan de la mano

Inspiración en otras árbitras

La norteamericana Tori Penso es un claro ejemplo de ello. La árbitra de la final de Australia & Nueva Zelanda 2023 cuenta su recorrido. "Yo no planifiqué mi familia alrededor del arbitraje, ni siquiera era internacional FIFA todavía cuando tuve mi tercera hija en 2018", dice Penso, de 38 años.

Su pasión por el arbitraje comenzó como un pasatiempo, pero todo cambió durante el Mundial Femenino de Francia 2019. "Seguí con atención las historias de las árbitras, y me sirvieron de inspiración, porque además eran madres y profesionales. Entonces, decidí dedicarme de lleno al arbitraje y me puse un nuevo objetivo: estar en el Mundial siguiente. Ya había superado los desafíos de volver tras mis embarazos, ¿por qué no lograr esto también?".