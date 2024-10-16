Designados los árbitros para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™

Se han seleccionado 27 árbitros y 54 asistentes, que conforman un equipo de 81 árbitros

Durante la competición se utilizará el sistema de revisión en vídeo

El torneo se celebrará del 3 al 27 de noviembre

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha publicado el nombre de los árbitros (enlace a la lista) que dirigirán los partidos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ de este año. Esta edición, que se disputará del 3 al 27 de noviembre en Catar, será la primera con 48 selecciones.

Un total de 81 árbitros (27 principales y 54 asistentes) procedentes de 35 federaciones miembro dirigirán los partidos de este innovador torneo.

"La edición de este año de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA será un torneo de referencia que presentará a las estrellas del futuro y ofrecerá a árbitros con talento la oportunidad de seguir desarrollando su carrera en un entorno muy competitivo —afirmó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA—. También brindará una nueva ocasión de probar el sistema de revisión en vídeo, lo que servirá para mejorar los últimos resultados".

"Hemos seleccionado a un equipo arbitral que se beneficiará de esta experiencia y que podría dirigir competiciones de la FIFA en el futuro, todo ello con arreglo a nuestro objetivo de capacitar a una nueva generación de árbitros altamente cualificados", señaló Massimo Busacca, director de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA.

Sistema de revisión en vídeo 01:12

El sistema de revisión en vídeo se desarrolló tras las numerosas peticiones de las federaciones miembro para encontrar una manera alternativa y económica de utilizar la tecnología en beneficio de los árbitros. A diferencia del videoarbitraje (VAR), los sistemas de revisión en vídeo no dependen de equipos arbitrales especializados y, por lo tanto, no se comprueban todos los incidentes que pudieran cambiar el curso de un partido.

En su lugar, la responsabilidad recae sobre los seleccionadores, que pueden solicitar una cantidad limitada de revisiones por partido cuando consideren que se ha cometido un error claro, obvio y manifiesto en relación con un gol, un penalti, rojas directas o casos de confusión de identidad. Asimismo, los jugadores también pueden recomendar al seleccionador que solicite una revisión.