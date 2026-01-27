Se designan los equipos arbitrales de las semifinales de la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

Doce árbitras dirigirán los emocionantes encuentros que se disputarán en el estadio del Brentford el 28 de enero

Próximamente se anunciarán los equipos arbitrales del partido por el tercer puesto y la final

En este torneo, los mejores clubes de cada confederación competirán por proclamarse campeón intercontinental de clubes de fútbol femenino

En la antesala de la última fase de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, la Comisión de Árbitros de la FIFA ha nombrado a las doce árbitras que dirigirán las semifinales de esta competición.

Los ansiados partidos, que decidirán los equipos que participen en la final, se disputarán el miércoles 28 de enero en el estadio del Brentford, en Londres. A las 12:30 GMT (13:30 CET), los aficionados disfrutarán del encuentro entre el Gotham FC, ganador de la Concacaf, y el SC Corinthians, campeón de la CONMEBOL Libertadores Femenina. A las 18:00 GMT (19:00 CET), el Arsenal Women FC, vencedor de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se enfrentará al AS FAR, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la CAF 2025.

"Para las árbitras será un honor participar en la última fase de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, en la que conoceremos a su primer ganador —afirmó Bibiana Steinhaus-Webb, jefa del Departamento de Arbitraje Femenino de la FIFA—. Nos complace contribuir al desarrollo del fútbol femenino al presentar a árbitras muy cualificadas procedentes de todos los rincones del planeta".

A continuación se ofrece información sobre los equipos arbitrales que dirigirán las semifinales, que incluyen cuatro árbitras, cuatro asistentes y cuatro asistentes de vídeo, procedentes de siete federaciones miembro.

Primera semifinal Árbitra: Tess Olofsson (Suecia) Árbitras asistentes: Almira Spahić (Suecia) y Monica Brun Løkkeberg (Noruega) Cuarta árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía) Asistente de vídeo: Dennis Higler (Países Bajos) Asistente del asistente de vídeo: Katalin Kulcsár (Hungría)

Segunda semifinal Árbitra: Yoshimi Yamashita (Japón) Árbitras asistentes: Makoto Bozono (Japón) e Ikki Chihiro (Japón) Cuarta árbitra: Lara Lee (Australia) Asistente de vídeo: Kate Jacewicz (Australia) Asistente de la asistente de vídeo: Casey Reibelt (Australia)