Ya se han designado los árbitros para la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

Se han seleccionado un total de 54 integrantes del equipo arbitral: 14 árbitros, 28 árbitros asistentes y 12 árbitros asistentes de vídeo

Durante la competición se usará el sistema de videoarbitraje

La fase final se disputará del 1 al 18 de diciembre

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha designado a 54 miembros del equipo arbitral (14 árbitros, 28 árbitros asistentes y 12 árbitros asistentes de vídeo) de 23 federaciones miembro para dirigir partidos de la segunda edición de la Copa Árabe de la FIFA™, cuya fase final se celebrará en Catar del 1 al 18 de diciembre.

La primera parte del torneo se jugará el 25 y 26 de noviembre, fechas en las que tendrán lugar siete encuentros clasificatorios. Entre el 1 y el 18 de diciembre, los ganadores de estos partidos disputarán la fase final junto a Catar, país anfitrión, y otras ocho selecciones nacionales.

En la primera jornada, el Estadio Al Bayt acogerá el duelo entre los anfitriones y Palestina o Libia, mientras que la final se celebrará en el Estadio de Lusail. Un total de seis estadios, todos ellos sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, albergarán partidos de esta competición, en la que 16 naciones de la AFC y la CAF lucharán por hacerse con el título.

Un equipo de especialistas técnicos supervisará a los equipos arbitrales designados tanto antes como durante la competición, con el fin de prepararles y apoyarles de la mejor manera posible. Este equipo de técnicos estará compuesto por árbitros FIFA, instructores de videoarbitraje, preparadores físicos, fisioterapeutas y especialistas en ciencias del deporte.

Para los árbitros designados, la Copa Árabe de la FIFA™ representa un nuevo hito en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 26™.