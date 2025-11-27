Ya se han designado las árbitras para la segunda ronda de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™

La cita contará con un total de seis árbitras, entre ellas una asistente de vídeo

Wuhan Jiangda y AS FAR se disputarán una plaza para la fase final de la competición, que se celebrará en Londres del 28 de enero al 1 de febrero de 2026

La segunda ronda de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ tendrá lugar en Berrechid (Marruecos) el próximo 14 de diciembre

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha anunciado las árbitras que dirigirán el duelo de la segunda ronda de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ entre el Wuhan Jiangda y el AS FAR , que se disputará en el Estadio Municipal de Berrechid (Marruecos) el próximo domingo 14 de diciembre.

Seis árbitras, incluida una asistente de vídeo, han sido seleccionadas para conformar el equipo arbitral de otro partido clave de la innovadora competición, que promete marcar un antes y un después en el fútbol femenino.

Las árbitras designadas son las siguientes:

Árbitra: Ivana Martincic (Croacia) Primera árbitra asistente: Sanja Rodjak-Karsic (Croacia) Segunda árbitra asistente: Stasa Spur (Eslovenia) Cuarta árbitra: Ivana Projkovska (Macedonia del Norte) Árbitra asistente de vídeo (VAR): Hategan Ovidiu (Rumanía) Asistente de vídeo: Jelena Cvetković (Serbia) Tras superar en la primera ronda el mes pasado al Auckland United, vencedor de la Liga de Campeones Femenina de la OFC, el Wuhan Jiangda, ganador de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, se medirá ahora con el equipo local, el AS FAR, conjunto que conquistó su plaza para la segunda ronda al ganar la Liga de Campeones Femenina de la CAF la semana pasada.

La innovadora Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ enfrenta a los seis ganadores de las competiciones continentales de clubes de la temporada anterior para coronar al mejor equipo del mundo.