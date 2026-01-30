Designación de las árbitras para los partidos decisivos de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™

Se han confirmado los equipos arbitrales para el partido por el tercer puesto y la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, que se disputarán en el Arsenal Stadium de Londres este domingo 1 de febrero.
Las designaciones son las siguientes:
Partido por el tercer puesto: ASFAR – Gotham FC | 14:45 GMT (15:45 CET)
Árbitra: Edina ALVES (Brasil)
Árbitra asistente 1: Neuza BACK (Brasil)
Árbitra asistente 2: Fabrini COSTA (Brasil)
Cuarta árbitra: Charly STRAUB (Brasil)
Árbitra asistente de vídeo (VAR): Daiane MUNIZ (Brasil)
Asistente del VAR (AVAR): Salomé DI IORIO (Argentina)
Final: Arsenal Women FC – SC Corinthians | 18:00 GMT (19:00 CET)
Árbitra: Katia GARCÍA (México)
Árbitra asistente 1: Sandra RAMÍREZ (México)
Árbitra asistente 2: Karen DÍAZ (México)
Cuarta árbitra: Karen HERNÁNDEZ (México)
Árbitra asistente de vídeo (VAR): Tatiana GUZMÁN (Nicaragua)
Asistente del VAR (AVAR): Diana PÉREZ (México)
La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ marca un nuevo capítulo en el fútbol de clubes femenino, donde un equipo se coronará como el primer campeón intercontinental femenino de la historia. Aún quedan entradas disponibles para que los aficionados sean parte de este momento histórico. Las localidades se pueden adquirir en FIFA.com/es/tickets.