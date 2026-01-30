Designación de las árbitras para los partidos decisivos de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™

Se han confirmado los equipos arbitrales para el partido por el tercer puesto y la final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, que se disputarán en el Arsenal Stadium de Londres este domingo 1 de febrero.

Las designaciones son las siguientes:

Partido por el tercer puesto: ASFAR – Gotham FC | 14:45 GMT (15:45 CET)

Árbitra: Edina ALVES (Brasil)

Árbitra asistente 1: Neuza BACK (Brasil)

Árbitra asistente 2: Fabrini COSTA (Brasil)

Cuarta árbitra: Charly STRAUB (Brasil)

Árbitra asistente de vídeo (VAR): Daiane MUNIZ (Brasil)

Asistente del VAR (AVAR): Salomé DI IORIO (Argentina)

Final: Arsenal Women FC – SC Corinthians | 18:00 GMT (19:00 CET)

Árbitra: Katia GARCÍA (México)

Árbitra asistente 1: Sandra RAMÍREZ (México)

Árbitra asistente 2: Karen DÍAZ (México)

Cuarta árbitra: Karen HERNÁNDEZ (México)

Árbitra asistente de vídeo (VAR): Tatiana GUZMÁN (Nicaragua)

Asistente del VAR (AVAR): Diana PÉREZ (México)