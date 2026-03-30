Veinticuatro árbitras de élite de la Concacaf y la CONMEBOL se reunieron en Brasil a finales de marzo para recibir capacitación teórica y técnica

Fue el segundo de los tres seminarios que la FIFA organiza en 2026 para evaluar a un total de 53 árbitras para la que será la elección de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™

Los seminarios están diseñados "no solo para reconocer y descubrir talentos, sino también para desarrollarlos", declaró Bibiana Steinhaus-Webb, jefa del Departamento de Arbitraje Femenino de la FIFA

Mientras la competitiva campaña de clasificación para el torneo se intensifica a nivel mundial, el proceso de selección y entrenamiento para el 33.er equipo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ ya ha comenzado. Mientras Brasil, país anfitrión, y otros 31 equipos clasificados jugaránel próximo año por el trofeo más codiciado del fútbol femenino, ​​este selecto 33.er equipo —los árbitras— trabajará arduamente para garantizar que el esperado torneo se arbitre al más alto nivel.

A finales de marzo, la FIFA dio un paso importante en la identificación y preparación del equipo arbitral de la Copa Mundial Femenina en Río de Janeiro, Brasil, donde 24 árbitras experimentadas procedentes de países de la Concacaf y la CONMEBOL se reunieron para un riguroso seminario teórico y técnico de varios días de duración.

El proceso de formación y selección de árbitras para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ continúa con un seminario en Río de Janeiro 02:42

Al frente estaba Bibiana Steinhaus-Webb, jefa del Departamento de Arbitraje Femenino de la FIFA.

"Este evento es uno de los tres seminarios de élite para árbitras de la FIFA que celebraremos en todo el mundo en 2026, no solo para reconocer y descubrir talentos, sino también para desarrollarlos y seleccionar a las árbitras de la Copa Mundial Femenina de la FIFA", explicó la Sra. Steinhaus-Webb, la reconocida árbitra alemana que dirigió la memorable final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011™ entre Japón y Estados Unidos en Frankfurt, Alemania.

"Durante estos tres eventos en 2026, veremos a 53 árbitras de todo el mundo, de 38 federaciones miembro, que forman parte de nuestro camino hacia Brasil", continuó. "Por lo tanto, estamos siguiendo de cerca a estas 53 árbitras no solo para identificar su desempeño actual, sino también seguir su desarrollo y su potencial para estar en su mejor forma en 2027, cuando más importa".

La presión y el prestigio de un Mundial son tan altos para los árbitras como para los jugadoras y entrenadores y entrenadoras. Es la cúspide.

"Es un sueño", dijo Katja Koroleva, árbitra estadounidense nacida en la Unión Soviética y participante del seminario.

Por lo tanto, el entrenamiento y las exigencias son rigurosos, y para destacar en el ambiente exclusivo de un Mundial, las árbitras deben estar tan en forma y tan preparadas como los jugadores. El seminario ayuda a establecer ese nivel. Las 24 árbitras en Río dedicaron mucho tiempo tanto a la formación teórica como a la práctica en el campo, donde participaron en entrenamientos físicos y técnicos.

"Los aspectos clave que buscamos en las árbitras son, por supuesto, su capacidad de tomar decisiones, la precisión y la coherencia en sus decisiones. Para tomar las mejores decisiones, hay que estar en la mejor posición para juzgar el incidente", resaltó la Sra. Steinhaus-Webb, quien participó en nueve competiciones de la FIFA en total y en 2017 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Bundesliga masculina.

"De este modo, entra en juego la condición física: resistencia, velocidad, agilidad; todo aquello que analizamos para fortalecer las capacidades físicas, donde el equipo médico y el fisioterapeuta se encargan de su cuidado", añadió. "Trabajamos estrechamente con las árbitras para comprender las diferentes culturas y estilos de fútbol y poder anticiparnos a las jugadas que pasan en el campo. También trabajamos con la tecnología para asegurar que los todas las árbitras comprendan y apliquen perfectamente los procesos del VAR y sus procesos de decisión."

El nivel de detalle e intensidad impresionaron a las árbitras, al igual que el ambiente y el espíritu de compañerismo. En Río se respiraba un ambiente de Mundial, a pesar de que faltan 15 meses para el inicio del torneo.

"No hay mejor lugar para entrenarnos, para sentir el ambiente, la atmósfera entre mis colegas de la Concacaf y la CONMEBOL, para estar en sintonía", dijo Koroleva, estadounidense que ha arbitrado en múltiples eventos de la FIFA, incluyendo la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™.

Esta metodología, explicó Koroleva, se basa en la preparación mental y física necesaria para arbitrar un "fútbol rápido" jugado por "atletas de élite". Las discusiones teóricas se centraron en la coherencia en las decisiones, el aprendizaje de las tácticas de los equipos y cómo los diferentes países abordan el juego, así como en la "fortaleza mental" necesaria para manejar la energía y el ambiente de un partido de la Copa Mundial.

"El seminario es una gran oportunidad para estar aquí con la FIFA, especialmente en un lugar emblemático para el fútbol como es Brasil. Pero también es una gran oportunidad para demostrar nuestras habilidades, trabajar con otras árbitras y ser seleccionadas entre los mejores de la FIFA, la Concacaf y la CONMEBOL", dijo Carly Shaw-MacLaren, árbitra canadiense que participó la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024™.

"Es una semana muy exigente físicamente", continuó. "Y, obviamente, el rendimiento en los partidos es muy importante durante nuestra estancia, al igual que las sesiones técnicas. Así que estamos aprendiendo mucho en las sesiones de formación sobre las nuevas tendencias del fútbol, además de otros temas específicos".

La venezolana Emikar Calderas, quien dirigió partidos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, expresó que participar en el seminario representaba un "enorme honor y una gran responsabilidad".

"Representa un paso importante en mi carrera como árbitra. Además, estoy aquí con instructoras e instructores de alto nivel para mejorar mis conocimientos, compartir tiempo con diferentes árbitras y alcanzar mi máximo potencial", afirmó Calderas.

Se expresó haciéndose eco de comentarios similares de sus colegas: "Sería un sueño hecho realidad representar a mi país en este torneo de alto nivel y demostrar todo mi sacrificio, dedicación y disciplina".

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 será un escaparate sin precedentes para el fútbol femenino y una prueba de su crecimiento exponencial. También representará la primera vez que el torneo se celebre en Latinoamérica, un epicentro futbolístico apasionado, listo para vivir la emoción del evento. Brasil será el escenario perfecto, y donde tanto las jugadoras de todo el mundo como las árbitras sueñan con jugar.