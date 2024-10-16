Los paneles consultivos del IFAB analizan maneras de mejorar el ritmo de los partidos y reducir las interrupciones en el fútbol

Los paneles consultivos futbolístico y técnico recomendaron que se recojan en las Reglas de Juego como un protocolo obligatorio las pautas para la disposición de que solo el capitán pueda acercarse al árbitro

Los paneles debatieron actualizaciones al protocolo del VAR

Se ofreció información sobre el uso de la versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y el ensayo que actualmente se está efectuando bajo la dirección de la FIFA sobre el sistema de revisión en vídeo

En la sesión celebrada por videoconferencia de los paneles futbolístico y técnico del IFAB (FAP-TAP), que presidió Noel Mooney, director general de la Federación Galesa de Fútbol, se debatieron diversas cuestiones y, muy en concreto, la adopción de nuevas medidas para mejorar el ritmo del juego y reducir las interrupciones y las pérdidas de tiempo.

Tras conocer los favorables comentarios recibidos acerca de la introducción de la nueva disposición que regula la retención excesiva del balón por parte de los guardametas (límite de ocho segundos, junto con la señal de cuenta atrás de cinco segundos que efectúa el árbitro y la penalización de un saque de esquina para el equipo rival), se analizaron otras maneras de mejorar el ritmo del juego y reducir las interrupciones durante los partidos. Entre las deliberaciones se analizó si el principio de la cuenta atrás se podría aplicar a los saques de banda y los saques de puerta, así como forma de reducir el tiempo perdido por las detenciones del juego como resultado de lesiones y sustituciones.

Con respecto al protocolo del VAR, entre otros aspectos se debatió la cuestión de si el equipo arbitral de vídeo tendría que intervenir cuando se muestra incorrectamente una segunda tarjeta amarilla. La propuesta pertinente se presentará a la reunión de trabajo anual del IFAB, prevista para el próximo 20 de enero en Londres.

Los paneles constataron que la implantación de la disposición de que solo el capitán pueda acercarse al árbitro ha recibido una buena acogida y está ayudando a fomentar interacciones más respetuosas entre los árbitros y los jugadores, así como a mejorar la imagen del fútbol en general. Estas directrices siguen siendo optativas, pero los paneles recomendaron que se conviertan en un protocolo obligatorio incorporado a las Reglas de Juego y se brinde a las competiciones tiempo suficiente para prepararse.

En la reunión se ofreció además información acerca del ensayo que se está llevando a cabo sobre el concepto alternativo del fuera de juego, y se invitó a los paneles a que proporcionaran su opinión sobre la necesidad de introducir cambios al respecto en las Reglas. Se les solicitó que consideraran si el objetivo principal debería ser reducir las decisiones sobre el fuera de juego marginal en el fútbol actual para fomentar el fútbol ofensivo. Los miembros acordaron que, antes de adoptar una decisión, esta cuestión precisaba de estudios más profundos y ensayos adicionales.

Los paneles recibieron información sobre los progresos efectuados en la versión mejorada de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego y el ensayo en curso, que lidera la FIFA, del sistema de revisión en vídeo, implantados satisfactoriamente en las competiciones de la FIFA. Por último se informó sobre los ensayos actuales en el que los árbitros portan minicámaras en el fútbol profesional y en el fútbol base.