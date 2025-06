El presidente de la FIFA visita la concentración del Team One y le da la bienvenida a Estados Unidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dado la bienvenida en persona a los 117 árbitros, árbitros asistentes y miembros del equipo arbitral de vídeo que dirigirán la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA™ , en la que participarán 32 equipos. Y ha hablado con este colectivo, conocido como Team One de la FIFA, para decirles que ellos también harán historia.

"Es un inmenso placer estar aquí, en las oficinas centrales del Team One —declaró durante su visita a la concentración de los árbitros en Miami—. Porque el Team One es único y es el mejor: es el primer equipo que salta al terreno de juego en cada partido. Para la FIFA, para todos nosotros, para todos ustedes, que integran el Team One de la FIFA, esta es una ocasión muy especial, una ocasión histórica. Todos juntos, tanto ustedes como nosotros, estamos haciendo historia. Nada menos que 117 árbitros procedentes de 41 países participarán en el primer Mundial de Clubes FIFA de la historia".