"Un lugar donde ser felices": El presidente de la FIFA inauguró un minicampo de fútbol FIFA Arena y se reunió con el primer ministro de Malasia

El primer ministro, Anwar Bin Ibrahim, habló de desarrollo del fútbol con el presidente de la FIFA

Infantino dio las gracias al gobierno de Malasia y a la Federación Malasia de Fútbol por su apoyo

La FIFA financia la construcción del vanguardista Centro Nacional de Entrenamiento en Malasia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó Malasia donde se reunió con el primer ministro, Anwar Bin Ibrahim, e inauguró un minicampo de fútbol FIFA Arena en la capital del país, Kuala Lumpur.

Durante la reunión, ambos líderes hablaron del desarrollo del fútbol en el país y exploraron oportunidades de colaboración para garantizar que el fútbol siga teniendo un impacto positivo en la sociedad e inspirando a los niños. También tomaron parte en el encuentro Hannah Yeoh, ministra de Deporte y Juventud de Malasia, y Hamidin Haji Mohd Amin , presidente honorario de la Federación Malasia de Fútbol (FAM, por sus siglas en inglés) y miembro del Consejo de la FIFA.

El presidente de la FIFA inauguró un minicampo de fútbol FIFA Arena y se reunió con el primer ministro de Malasia 02:26

Poco después se procedió a la inauguración del minicampo de fútbol FIFA Arena, la primera a la que el presidente de la FIFA ha asistido en Asia. El proyecto consiste en dos minicanchas que se han instalado en dos escuelas del área de Kuala Lumpur y que beneficiarán directamente a alrededor de 1.300 estudiantes. Otros 4.500 estudiantes se beneficiarán indirectamente a través de partidos interescolares, programas de desarrollo del fútbol de base y actividades futbolísticas de la comunidad.

"Los niños tendrán un lugar donde formarse, y también un lugar donde disfrutar, ser felices, divertirse y pasar el tiempo en un entorno seguro", explicó Infantino, quien también destacó la importancia del apoyo del gobierno para este tipo de proyectos. "[A] todos los representantes del fútbol malasio y el gobierno presentes, gracias por su apoyo, el sector privado, el público, todos aunando esfuerzos para dar oportunidades, opciones, esperanza y sonrisas a estas niñas y niños de Malasia, del Sudeste Asiático y, por último, del mundo entero".

FIFA Arena se puso en marcha a principios de este año y tiene su origen en el compromiso asumido por el presidente de la FIFA durante la Cumbre del Deporte para el Desarrollo Sostenible, celebrada en julio de 2024 en París. La iniciativa continúa su despliegue internacional con el propósito de abrir al menos 1.000 nuevos minicampos para el Congreso de la FIFA de 2031, en especial para brindar apoyo a personas que viven en áreas urbanas o rurales desfavorecidas.

Hannah Yeoh dio las gracias al presidente de la FIFA por el proyecto FIFA Arena afirmando que "aporta esperanza y oportunidades a los niños de todo el mundo".

"Este lanzamiento del FIFA Arena es un hito significativo para el fútbol malasio y en especial para nuestros jóvenes futbolistas", apuntó la ministra. "Estoy segura de que esta cancha FIFA Arena no solo incrementará la práctica del fútbol entre nuestros jóvenes, sino que también se alineará con nuestra misión de elevar el fútbol malasio a nuevas cotas".

La FIFA también colabora en la construcción del vanguardista Centro Nacional de Entrenamiento en Putrajaya a través de la financiación del Programa Forward de la FIFA.

"El presidente Gianni [Infantino] ha sido decisivo en el apoyo al fútbol malasio.... abogando por numerosas iniciativas de desarrollo en los últimos 11 años", declaró Hamidin Haji Mohd Amin, presidente honorario de la FAM.

"Su misión de hacer el fútbol realmente global se está haciendo realidad a través de iniciativas de gran impacto, como los programas Forward de la FIFA, FIFA Arena y Football for Schools, que captan la esencia misma del desarrollo del fútbol y de la inclusión", añadió. "Estas iniciativas no tratan solo de infraestructura o financiación, también se tratan de hacer posibles los sueños, cultivar el talento y dar a cada niño, independientemente de su origen, la oportunidad de vivir la alegría y unidad que aporta el fútbol".