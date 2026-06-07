El presidente de la FIFA se dirige al cuerpo arbitral en el campo de entrenamiento de árbitros en Miami, Estados Unidos

Un total de 170 árbitros supervisarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los árbitros usarán vestimentas de color «rosa flamenco» para rendir homenaje a la ciudad de Miami

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le dio la bienvenida personalmente a los 170 árbitros, árbitros asistentes y árbitros asistentes de video que velarán por el buen desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, Canadá y Estados Unidos.

«Hoy me siento genial por haber pasado tiempo con el Team One aquí en Miami. Son los mejores de los mejores», dijo el presidente de la FIFA después de observar una de las sesiones de entrenamiento previas al torneo del cuerpo arbitral. «Llevan años trabajando para tener todo listo para la Copa Mundial (de la FIFA) más grande de la historia. Y aquí los tenemos, en estas magníficas instalaciones de Miami».

Como parte de sus preparativos para el torneo, los 52 árbitros, 88 árbitros asistentes y 30 árbitros asistentes de video (VMO, por sus siglas en inglés) se reunieron en Miami para asistir a un seminario de 10 días. Los árbitros asistentes de video se trasladarán al Centro Internacional de Radio y Televisión de Dallas y Miami acogerá al resto del cuerpo de colegiados durante todo el torneo.

«Como presidente de la FIFA, y en nombre de toda la estructura, la infraestructura y la organización de la FIFA, para mí es importante mostrarles que cuentan con el apoyo de todos, el mío incluido», agregó Infantino.

«Estamos aquí para asistir, ayudar, respaldar y apoyar a todos los árbitros, árbitros asistentes y árbitros asistentes de video en su trabajo, que es increíblemente difícil y no recibe el suficiente reconocimiento. De eso nos encargamos, y el mundo volverá a verlo una vez más en esta Copa Mundial de la FIFA™.

El presidente de la FIFA le da la bienvenida al Team One en el campo de entrenamiento de Miami 02:24

Su éxito será el éxito de la FIFA. Como ya dije, son los mejores del mundo. Tienen todo preparado y cuentan con las mejores condiciones. Están listos física, mental y emocionalmente. Juntos alcanzaremos el éxito».

El contingente arbitral, compuesto por 170 árbitros, entre los que se incluyen seis mujeres, y que se seleccionó entre las seis confederaciones y 50 federaciones miembro de la FIFA, representa el Team One más grande en la historia de la FIFA, ya que cuenta con 41 árbitros más que la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El proceso de selección de árbitros duró más de tres años en los que se evaluó a los candidatos en torneos de la FIFA y en competencias locales e internacionales.

Como la base de operaciones del Team One durante el torneo es Miami, el uniforme de entrenamiento de los árbitros es «rosa flamenco» en homenaje a la ciudad de Miami. El rosa se asocia con la ciudad costera debido a la gran población de flamencos que solía habitar la zona, la impresionante gama de colores de los edificios art déco que salpican la ciudad y los famosos atardeceres rosados.

La FIFA y el Team One le rendirán un nuevo homenaje a la ciudad de Miami y su increíble hospitalidad usando camisetas rosas en el partido inaugural de Miami entre Uruguay y Arabia Saudí el lunes 15 de junio.

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, afirmó que la equipación rosa es un reconocimiento merecido para una ciudad que ha acogido tan cordialmente al cuerpo arbitral.

«Miami es nuestro campamento base, así que se nos ocurrió que sería un buen gesto mostrarles nuestro agradecimiento a la ciudad en la que viviremos cerca de dos meses. Por eso, decidimos que el material de entrenamiento de los árbitros sería «rosa flamenco». Es una especie de tributo», afirmó Collina. «Además, para el primer partido en la ciudad, que se jugará el 15 de junio entre Uruguay y Arabia Saudí, los árbitros usarán camisetas rosa flamenco».

El presidente de la FIFA también destacó con orgullo la contribución de Miami en la preparación de los árbitros.

«Estamos muy agradecidos con la ciudad por acogernos, darnos la bienvenida y hacernos sentir como en casa», declaró Infantino. «Además de acoger la sede de la FIFA y de la Copa Mundial de la FIFA™, también sirve de base de operaciones del Team One.

El color de la ciudad es el rosa. Por eso, todos usamos estas maravillosas camisetas rosas para rendirle un pequeño homenaje y regalarle una pequeña sonrisa a la ciudad que nos recibe».