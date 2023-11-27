El presidente de la FIFA hace un llamamiento a redoblar esfuerzos en la acción global para la seguridad vial

Gianni Infantino se dirigió a los altos cargos que asistieron a la mesa redonda convocada por el enviado especial de las Naciones Unidas para la seguridad vial a fin de reafirmar la labor de la FIFA en el fomento de unas carreteras más seguras mediante la educación y la sensibilización mundial

El acto congregó a líderes y expertos de gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil para impulsar el plan Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030

El presidente destacó la prolongada colaboración entre la FIFA y la Federación Internacional del Automóvil y la importancia del Programa Football for Schools de la FIFA

En su alocución a la mesa redonda para altos cargos de la ONU en materia de seguridad vial, celebrada en el Instituto Internacional de la Paz de Nueva York y en el marco de la Reunión de Alto Nivel sobre la Seguridad Vial, el presidente de la FIFA hizo un llamamiento a redoblar esfuerzos en la acción global para mejorar la seguridad en las carreteras.

Gianni Infantino se dirigió a los participantes por medio de un mensaje grabado en vídeo, en el que subrayó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que involucra a todos los miembros de la sociedad, entre ellos, los usuarios de las vías públicas que se desplazan a diario y quienes viajan para ver partidos de fútbol.

"La seguridad vial nos afecta a todos —manifestó—. Hemos superado el ecuador del Decenio de Acción para la Seguridad Vial y, aunque la tendencia general es positiva, es evidente que debemos impulsar el progreso al tiempo que convencemos a las personas que conducen de que no pisen tanto el acelerador".

La reunión, convocada por el enviado especial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, y moderada por el presidente del Instituto Internacional de la Paz, el doctor Zeid Ra’ad Al Hussein, congregó a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado con vistas a agilizar la puesta en marcha de la agenda mundial en esta materia. Los accidentes de tráfico siguen siendo una pandemia silenciosa que cada año se cobra la vida de 1.19 millones de personas y causa 50 millones de lesiones.

Al considerar las dimensiones del problema, Infantino apuntó que las colisiones en carretera continúan cobrándose una cantidad inaceptable de vidas, una tragedia que destroza familias y comunidades en todo el mundo. El presidente de la FIFA rindió homenaje a la labor que lleva a cabo Jean Todt y elogió su compromiso inquebrantable por conseguir que las carreteras de todo el mundo sean más seguras. "Conozco muy bien la pasión que siente Jean Todt por el deporte del motor, por el fútbol y por lograr que nuestras carreteras sean seguras, unos intereses que comparto", afirmó Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA destacó la capacidad que tiene el fútbol para llegar a personas de todas las culturas y generaciones y reafirmó el compromiso del organismo rector con apoyar los esfuerzos por mejorar la seguridad vial en todo el mundo a través de la educación. Asimismo, hizo hincapié en la prolongada colaboración de la FIFA con la Federación Internacional del Automóvil y en la incorporación de contenidos sobre seguridad vial en el Programa Football for Schools de la FIFA, lo que ayudará a que los jóvenes desarrollen conductas prudentes desde temprana edad.

"Deben aprender educación vial desde pequeños —señaló el presidente de la FIFA—. Es entonces cuando se pueden moldear la actitud y los patrones de conducta para el beneficio de la persona y la sociedad".

Por último, Gianni Infantino subrayó el compromiso de la institución que preside por unir fuerzas con socios internacionales para salvar vidas gracias al interés general que despierta el deporte rey.