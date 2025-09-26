El presidente de la FIFA destaca a Senegal como "caso de éxito en África" durante la reunión con su homólogo de la federación de fútbol del país

Abdoulaye Fall fue elegido presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) el pasado mes de agosto

El presidente de la FIFA muestra su confianza en poder trabajar juntos para aumentar la participación

Ambos dirigentes charlaron del éxito del Programa Forward de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alabó a Senegal como "caso de éxito en África" tras la reunión mantenida en la sede continental de la FIFA en Rabat (Marruecos) con Abdoulaye Fall, elegido recientemente presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF).

"Con el triunfo de su selección nacional masculina en la Copa Africana de Naciones de la CAF de 2021 y su clasificación para dos ediciones consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA™, Senegal representa un caso de éxito en África. Además, la selección de fútbol playa del país es la más laureada del continente", afirmó Infantino.

El presidente de la FIFA y su homólogo en la FSF, que fue elegido al cargo el pasado mes de agosto, hablaron de cómo el órgano rector del fútbol mundial puede ayudar a Senegal a mantener sus recientes éxitos. Su selección nacional masculina tiene una excelente oportunidad de clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Los senegaleses, que emocionaron al planeta tras alcanzar los cuartos de final en 2002, lideran el grupo B de la fase de clasificación de la CAF, con dos puntos de ventaja sobre la República Democrática del Congo y a falta de otros tantos partidos por disputar en el mes de octubre (uno a domicilio frente a Sudán del Sur y otro en casa frente a Mauritania).

Ambos dirigentes hablaron de los logros del Programa Forward de la FIFA y su potencial en el país, así como del mejor modo de emplear los fondos en pos del desarrollo del fútbol. El Programa Forward de la FIFA, que para finales de 2026 habrá proporcionado a cada federación miembro de la FIFA hasta 8 millones de USD, ha propiciado la renovación de las infraestructuras futbolísticas de Senegal, especialmente el Estadio Demba Diop, ubicado en su capital, Dakar.

La iniciativa Football for Schools de la FIFA, un programa que aúna fútbol y educación con el fin de ayudar a los jóvenes a desarrollar aptitudes para la vida a través de divertidas sesiones de fútbol, ya ha posibilitado importantes avances desde su puesta en marcha en Senegal. También se han implementado varios programas enmarcados en el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA.

"Confío en que podamos trabajar juntos para aumentar la participación y brindar aún más oportunidades a la juventud de este país tan maravilloso y apasionado por el fútbol", añadió el presidente de la FIFA.