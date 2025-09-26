El presidente de la FIFA agradece al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, el respaldo que presta al fútbol

Prabowo Subianto, presidente de Indonesia, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, conversaron en Nueva York (Estados Unidos)

En palabras de Infantino, el fútbol indonesio ha experimentado «un crecimiento impresionante»

La FIFA ha establecido un centro regional para el Sudeste Asiático y Asia Oriental en Yakarta (Indonesia)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha expresado su agradecimiento al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, por el apoyo que proporciona al fútbol, tras la reunión que ambos mandatarios mantuvieron en Nueva York (Estados Unidos) durante la Semana de Alto Nivel 2025 de la Asamblea General.

El fútbol indonesio ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años. El país albergó por primera vez en su historia una competición de la FIFA, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023™, disputada entre los meses de noviembre y diciembre de ese año. En junio de 2025, Gianni Infantino y Erick Thohir, presidente de la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), firmaron un contrato de anfitrión, con el objetivo de establecer oficialmente un centro de operaciones de la FIFA para el Sudeste Asiático y Asia Oriental en Yakarta.

"He tenido el privilegio de reunirme con Prabowo Subianto, presidente de Indonesia, en Nueva York para conversar sobre nuestra fantástica colaboración y las oportunidades que podemos proporcionar a la juventud del país, ha declarado el presidente de la FIFA.

"Bajo el liderazgo del presidente Subianto y del presidente de la PSSI, Erick Thohir, recientemente elegido ministro de Deportes, el fútbol indonesio ha experimentado un crecimiento impresionante, que se ha visto reconocido con el premio de oro de los FIFA Forward Awards de este año. He aprovechado este encuentro para desear suerte al presidente en la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA del año que viene".

"La FIFA agradece enormemente el respaldo del presidente Subianto, con el que también me reuní el año pasado, y de su Gobierno. Juntos continuaremos desarrollando el fútbol del país mediante los fondos de Programa Forward de la FIFA e iniciativas de la FIFA ya activas, como el Programa de Desarrollo del Talento y Football for Schools".

La selección ha alcanzado la cuarta ronda de la fase de clasificación asiática para la Copa Mundial de la FIFA 26™. En el grupo B de esta ronda (que seguirá un formato de minitorneo disputado en Yeda) se enfrentará el 8 de octubre a la anfitriona, Arabia Saudí, y el 11 de octubre a Irak. La ganadora del grupo se clasificará para el Mundial del año que viene, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, mientras que la segunda se medirá en la quinta ronda a la segunda del grupo A en noviembre de 2025. La vencedora de este partido disputará el torneo clasificatorio intercontinental en marzo de 2026.

En mayo de 2025 se inauguraron dos nuevos minicampos del proyecto FIFA Arena en las inmediaciones de centros escolares de Indonesia, como parte del compromiso del presidente Infantino con la construcción de al menos 1000 de estas instalaciones en todo el mundo en beneficio de la infancia. Además, en 2022 se puso en marcha en el país el Programa Football for Schools de la FIFA, cuya misión consiste en impartir a niños y niñas aptitudes para la vida a través del fútbol.