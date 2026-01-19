El presidente de la FIFA y el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica firma un contrato de organización para la oficina regional de desarrollo de la FIFA de Johannesburgo

La firma tuvo lugar en la oficina de la FIFA en África, radicada en Rabat (Marruecos)

Las oficinas regionales de desarrollo desempeñan una labor esencial en el respaldo que se presta a las federaciones miembro de la FIFA

"Un impulso enorme al desarrollo del fútbol", ha declarado Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, en colaboración con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), han firmado un contrato de organización para la oficina regional de desarrollo de la FIFA de Johannesburgo, durante una ceremonia celebrada la oficina de la FIFA en África, radicada en Rabat (Marruecos).

También participaron en el acto el vicedirector general del Deporte de Sudáfrica, Vincent Campbell; el presidente de la Federación Sudafricana de Fútbol, Danny Jordaan; y el embajador en funciones de Sudáfrica en Marruecos, Nkateko Manganye.

"Las oficinas regionales de desarrollo son decisivas para que la FIFA refuerce, modernice y ayude a nuestras federaciones miembro, puesto que de esta forma la entidad está más cerca de ellas que nunca —ha declarado el presidente de la FIFA—. Desde la administración del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA hasta la provisión de orientación estratégica, formación y respaldo diario, estas oficinas nos ayudan a comprender las realidades nacionales y a proporcionar soluciones adaptadas a sus necesidades".

Y añadió: "La oficina de Johannesburgo desempeñará una labor esencial para prestar apoyo a la región de la COSAFA (Consejo de Federaciones de Fútbol de África del Sur) e impulsar el crecimiento sostenible del fútbol en todos sus aspectos y categorías. Seguiremos trabajando juntos en la creación de oportunidades, intercambio de conocimientos y desarrollo del fútbol para todos, en todas partes".

El ministro McKenzie afirmó que la oficina generará "más empleos, oportunidades, infraestructuras y competiciones, y proporcionará un impulso enorme al desarrollo del fútbol en la región".

Las oficinas regionales de desarrollo contribuyen a que la FIFA comprenda mejor las dificultades a las que se enfrentan las federaciones miembro en sus respectivas regiones y, de esta manera, pueda suministrar ayudas para fomentar y desarrollar el fútbol en el mundo. Su personal procede de la región y entiende la cultura, habla el mismo idioma y trabaja en el mismo huso horario que sus federaciones miembro, por lo que puede entender la situación con la que se encuentra cada una de ellas sobre el terreno.