La reunión con el presidente de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF), Moez Nasri, tuvo lugar en Rabat, Marruecos

Infantino felicitó a Túnez por su reciente clasificación para la Copa Mundial de la FIFA

El presidente de la FIFA se comprometió a seguir trabajando estrechamente con la FTF para fortalecer el fútbol de base

El presidente de la FIFA felicitó a Túnez por su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se comprometió a seguir colaborando estrechamente con las autoridades futbolísticas del país tras su reunión con el presidente de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF), Moez Nasri, en Rabat, Marruecos.

Túnez se metió en el bolsillo el billete para el torneo del año que viene, a disputar en Canadá, México y Estados Unidos, gracias a dos victorias consecutivas a comienzos de septiembre, una en casa frente a Liberia y la otra a domicilio contra Guinea Ecuatorial, que la colocaron en cabeza del Grupo H de la competición preliminar africana, con un impresionante registro global de siete triunfos en ocho encuentros. Estos éxitos han propiciado la tercera participación consecutiva de Túnez en la Copa Mundial de la FIFA™, la séptima en total.

También en categoría juvenil hay motivos de celebración, dado que el país también tomará parte en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™.

"Me reuní en Rabat con el presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Moez Nasri, para hablar de los planes de desarrollo del fútbol y del fútbol de base para seguir contribuyendo a la trayectoria ascendente del fútbol tunecino", afirmó Infantino.

"Tras nuestra reunión previa, en marzo, las selecciones masculinas se han clasificado para la Copa Mundial 2026 y la Copa Mundial Sub-17 de este año, poniendo de relieve nuestra fructífera colaboración y el gran trabajo de la Federación Tunecina de Fútbol, con el apoyo de los fondos del Programa Forward de la FIFA".

"Felicité al presidente Moez Nasri por los recientes éxitos y le garanticé nuestra cooperación continuada".

Nasri fue elegido presidente de la FTF en enero del 2025 y ya se había reunido anteriormente con Infantino en marzo de 2025, con motivo del 14.º Congreso Extraordinario de la CAF, celebrado en El Cairo (Egipto).

Túnez es miembro de la FIFA desde el 22 de agosto de 1960, con ocasión del 32.º Congreso Ordinario de la FIFA, que tuvo lugar en Roma (Italia), y tiene una dilatada tradición de trabajo conjunto con el organismo rector del fútbol mundial para mejorar el nivel tanto del fútbol de base como del profesional.

En 2022, el Programa Forward de la FIFA aportó financiación para la construcción y renovación del Centro Técnico de la FTF, que incluyó la construcción de instalaciones de alojamiento y un nuevo y moderno complejo médico. Asimismo, el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, al que Túnez se unió en 2022, brinda apoyo para monitorizar el rendimiento de los jugadores.