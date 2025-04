Gianni Infantino se reúne con el millonésimo voluntario de la Copa Mundial de la FIFA™

Craig Collins se convirtió en el voluntario número mil de la FIFA desde la reestructuración del programa, en 2020, y se llevó la sorpresa de un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Craig se ha incorporado al programa con motivo del Mundial de Clubes FIFA 2025™ y colaborará en Atlanta, una de las once sedes de los partidos de este revolucionario certamen de 32 equipos que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio.

Gianni Infantino meets one millionth FIFA World Cup™ Volunteer

Craig ya fue voluntario en la Copa Mundial de la FIFA™ que organizó Estados Unidos en 1994, a través del programa de participación de los empleados de su empresa. “Fui voluntario hace 31 años y me quedé impresionado. Se trataba de una iniciativa diseñada para fomentar la participación de los empleados. Viví una experiencia increíble, me cambió la vida en muchos aspectos”, cuenta Craig, quien también pudo conocer a Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA y seleccionadora campeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con Estados Unidos en 2015 y 2019.

“Ahora vivo en Atlanta, en Georgia, y en agradecimiento a esta ciudad quiero enseñarles a los turistas y a las demás personas que vengan al Mundial de Clubes lo mejor que tiene —explicó—. A mí me gusta corresponder, no cuesta nada y me hace sentir bien como persona”.