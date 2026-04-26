El presidente de la FIFA pronuncia un discurso en la ceremonia de graduación del Miami Dade College

Gianni Infantino extiende su enhorabuena a los recién graduados

En la cita se anima a los licenciados que se esfuercen, muestren una gran resiliencia y mantengan una actitud positiva

“Ustedes representan exactamente lo que debe ser este mundo: una sociedad pacífica y unida en torno a la alegría y la pasión”, destacó el presidente

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tuvo el honor de pronunciar un discurso en la ceremonia de graduación del Miami Dade College (MDC), que mantiene una fructífera colaboración con el órgano rector del fútbol mundial.

El MDC es una de las universidades más diversas de Estados Unidos: los graduados de este año proceden de 116 países y hablan 23 idiomas distintos.

Infantino señaló las semejanzas entre la estructura global de su organización y el carácter multicultural del centro educativo.

“La FIFA está compuesta por 211 federaciones miembro, una cifra que supera los países miembros de las Naciones Unidas. Ahora, ante ustedes, tengo esa misma sensación de unidad —afirmó Infantino—. Juntos unimos el mundo, ya sea mediante el fútbol o desde la FIFA o la Miami Dade Collegue”.

“Ustedes representan exactamente lo que debe ser este mundo: una sociedad pacífica y unida en torno a la alegría y la pasión”.

El presidente de la FIFA pronunció su discurso tras las palabras de otros oradores de la talla de los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush.

En la ceremonia de graduación celebrada en el estadio LoanDepot Park, sede del equipo de béisbol Miami Marlins de la MLB, el presidente de la FIFA animó a los graduados de la promoción de 2026, que forman parte de un grupo más amplio de 15.342 personas que han obtenido su título este año, a que persigan sus sueños.

“Este es mi mensaje para ustedes: esfuércense siempre lo máximo posible”, añadió el presidente. “Sean resilientes y tengan una actitud positiva. Sean sinceros, presten ayuda y sean felices”. La Copa Mundial de la FIFA solo se gana una vez cada cuatro años. Sin embargo, el día de hoy es una victoria para ustedes y seguirán triunfando a partir de ahora con sus acciones y actividades, así como con la alegría que transmitan a todas las personas.

“Como los clubes, tienen a gente que les apoya; personas que creen en ustedes, que los quieren y están orgullosas”.

El MDC es una institución muy conocida que ofrece oportunidades educativas y profesionales a las familias inmigrantes. Gianni Infantino—hijo de padres italianos que se trasladaron a Suiza— afirmó que los presentes podían tomar como referencia su propia determinación de no rendirse ante los contratiempos.

El presidente de la FIFA afirmó que había postulado a puestos de trabajo en la UEFA y en la FIFA y que a pesar de que rechazaran su solicitud al principio de su carrera, terminó llegando a lo más alto de ambos organismos.

“Mis padres siempre me transmitieron los valores del trabajo, la resiliencia y la positividad. Si los aplicas, puedes lograr todo lo que te propongas en la vida”, añadió. Nada viene solo”. “Sin embargo, si te esfuerzas, crees en ti mismo, persigues tus sueños, eres tenaz y mantienes siempre una actitud positiva, puedes conseguirlo todo”.

La colaboración entre la FIFA y el MDC da prioridad a la formación académica y al desarrollo profesional mediante un sólido programa de prácticas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.