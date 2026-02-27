La FIFA y el Miami Dade College celebraron una alianza histórica

Un programa de prácticas que facilita a los estudiantes locales acceso a una carrera profesional

Una exposición en el Museo de la FIFA lleva la historia del fútbol a la Torre de la Libertad

El presidente de la FIFA será el orador elegido para pronunciar el discurso de la ceremonia de graduación del Miami Dade College

Gianni Infantino y Madeline Pumariega, rectora del Miami Dade College (MDC), celebraron oficialmente una alianza histórica que conecta los mundos del fútbol y de la enseñanza superior en una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Durante el acto, que tuvo como escenario la Torre de la Libertad de Miami, ambos líderes señalaron cómo la colaboración proporciona a los estudiantes acceso sin precedentes a una carrera profesional al tiempo que consolida el estatus de la ciudad como polo del fútbol mundial.

La alianza prima el crecimiento académico y profesional a través de un completo programa de prácticas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A día de hoy, 31 estudiantes del MDC se han unido al equipo de la FIFA en Miami gracias al programa, 10 de los cuales ya han sido contratados a tiempo completo por la organización.

"La FIFA cuenta con 211 países que forman parte de la FIFA, más [miembros] que la ONU", explicó Infantino. "El Miami Dade College tiene representadas 167 nacionalidades aquí en Miami. Es lo más parecido a la FIFA, por eso para mí, y de hecho para todo mi equipo, estaba muy claro que necesitábamos encontrar la forma de aliarnos con el Miami Dade College. Y esta alianza nació y entró en acción y crece y crece".

Una pieza central de esta relación es la exposición del Museo de la FIFA titulada "Unidad - El fútbol mundial", que actualmente puede verse en la histórica Torre de la Libertad. La muestra, de 700m2, incluye la pieza Rainbow of Shirts, hecha con las camisetas de las 211 federaciones miembro de la FIFA, y es la primera exposición del Museo de la FIFA en Norteamérica.

La Torre de la Libertad también alberga una exposición permanente titulada "Libertad" que refleja el periplo de las personas, en especial las de origen cubano, que encontraron refugio y comenzaron una nueva vida en la ciudad del sur de Florida.

"Qué especial es para Miami tener Libertad y Unidad juntas aquí en la Torre de la Libertad", afirmó la rectora Pumariega destacando la profunda conexión entre el centro educativo y la FIFA.

"Las alianzas realmente comienzan en las instancias superiores. Y comienzan cuando los valores concuerdan, los valores de oportunidad, de alianza, de facilitar ese acceso [a una carrera profesional]. Y eso es exactamente lo que Gianni ha hecho, pero con todo el equipo", añadió.

"Lo mejor son nuestros estudiantes. Toparme con estudiantes que me dicen, 'Estoy de prácticas en la FIFA y nunca habría presentado mi candidatura si el Miami Dade College no me hubiese enviado la invitación', nos recuerda la importancia de esa confianza, la importancia de crear esa oportunidad".

Más allá del programa de prácticas, la colaboración también incluyó una serie de conferencias en las que profesionales de la FIFA ofrecieron a los estudiantes sus reflexiones sobre el sector. Las instalaciones del MDC también se utilizaron para llevar a cabo la preparación y entrenamiento de los árbitros que oficiaron el Mundial de Clubes FIFA 2025™, y lo mismo ocurrirá de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"El Miami Dade College representa a 2,5 millones de exalumnos en esta comunidad. Es raro encontrar un hogar en Miami para el que la institución no haya tenido una influencia positiva, como estudiante, exalumno, empleado o colaborador. Y creo que el hecho de que la FIFA se haya unido a esta familia de Miami de la manera en lo que lo ha hecho el equipo de la FIFA, no como una transacción, sino como una forma de colaboración muy transformadora, va a generar una positiva reacción en cadena en nuestra comunidad", apuntó la rectora del MDC.

Otra muestra más del fuerte vínculo que une a la FIFA y al MDC fue el anuncio, por parte de la rectora Pumariega, de que Gianni Infantino pronunciará el discurso de la ceremonia anual de graduación. Entre los oradores previos que participaron en este acto se encuentran los expresidentes estadounidenses Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden y George W. Bush.

La FIFA también ha abierto una oficina en Coral Gables, en el condado de Miami-Dade, que alberga la división de Servicios Jurídicos y Cumplimiento, trasladada desde Zúrich (Suiza), así como la operativa de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

"Hoy de verdad siento que la FIFA forma parte de Miami, una parte importante de Miami, y también que Miami forma parte de la FIFA", declaró Infantino.

"Cuando llegamos aquí, realmente no sabíamos qué esperar, pero inmediatamente sentimos esta sensación especial, esta emoción especial, este vínculo especial. Cuando nos involucramos con alguien, cuando me involucro con alguien como presidente de la FIFA, y también a nivel personal, lo hacemos a fondo o no lo hacemos. No nos gusta hacer las cosas a medias. Y la hemos abrazado plenamente".

Miami albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo el duelo por el bronce, y Jorge Mas, propietario gerente del Inter Miami CF, de la Major League Soccer, que cuenta en su plantilla con Lionel Messi, dijo estar seguro de que el torneo ayudaría a elevar este deporte a nuevas cotas en Estados Unidos.