"Amistad y unidad a través del deporte": El primer ministro de Canadá alabó el espíritu del presidente de la FIFA en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 26™

El presidente de la FIFA y el primer ministro de Canadá se reunieron en Ottawa

Carney alabó el compromiso de Infantino con el "deporte rey a nivel mundial"

"Sigan haciendo palpitar los corazones de todos los canadienses", dijo Infantino a los jugadores durante su alocución en el vestuario de Canadá

Mark Carney, primer ministro de Canadá, aplaudió los esfuerzos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para unir al mundo a través del fútbol mientras el país norteamericano se prepara para coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 26™ junto a México y Estados Unidos.

Canadá albergará 13 partidos del torneo, que se ha ampliado a 48 selecciones y se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El estadio BMO Field de Toronto será el escenario de seis encuentros de la fase de grupos, incluyendo el primero de Canadá en el certamen, el 12 de junio. El segundo y tercer partidos de Canadá dentro de la fase de grupos, así como dos choques de la ronda eliminatoria, se encuentran entre los siete duelos que se disputarán en el estadio BC Place de Vancouver.

“Nos sentimos muy emocionados y honrados por coorganizar la Copa Mundial [de la FIFA] con Estados Unidos y México. La presidenta [de México] [Claudia] Sheinbaum nos regaló este balón [de fútbol] especial. Es un símbolo de nuestra amistad y unidad, y de la unidad a través del deporte", afirmó Carney ante el presidente Infantino en Parliament Hill, Ottawa, el 10 de octubre en la primera reunión entre ambos líderes desde que el exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra fuera elegido 24.º primer ministro de Canadá en marzo de 2025.

"Y si se me permite, aparte de su experta gestión del deporte rey a nivel mundial, el presidente Infantino ha convertido en una prioridad en el fútbol masculino y femenino, o soccer, como lo llamamos aquí, el hecho de generar amistad y unidad a través del deporte. Así que es un placer tenerlo aquí".

Esta armonía en el deporte número uno del mundo ha quedado patente en Canadá en los últimos meses y años, gracias en gran medida al amplio apoyo y financiación de la FIFA. El programa Football for Schools de la FIFA echó a andar en los Territorios del Noroeste de Canadá, provincia natal de Carney, en noviembre de 2024. Asimismo, en septiembre de 2025 se celebró en el país la segunda edición del innovador Campeonato del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA para equipos amateur sub-15 y sub-17 masculinos y femeninos.

Ambas iniciativas se consideran componentes esenciales de la estrategia más amplia para impulsar el ecosistema futbolístico de Canadá en vísperas, y más allá, de la Copa Mundial de la FIFA 26, que un estudio realizado por Deloitte Canadá estima que generará hasta 3.800 millones de dólares canadienses en beneficios económicos para Canadá como país anfitrión entre juniode 2023 y agosto de 2026.

Tras visitar Parliament Hill con el primer ministro Carney, el presidente de la FIFA habló del entusiasmo en torno a los preparativos de Canadá para la gran cita del año que viene.

"El primer partido aquí en Canadá será el 12 de junio en Toronto y, por supuesto, el primer ministro Carney estará presente. Pero desde ahora hasta entonces hay, evidentemente, mucho por hacer. El Congreso de la FIFA, la Asamblea General de la FIFA, se celebrará en Vancouver el 30 de abril [de 2026]. El mundo entero vendrá a Vancouver. Delegados de 211 países diferentes, más que la ONU [Organización de Naciones Unidas], se unirán aquí", explicó Infantino.

"Será un pequeño aperitivo, naturalmente, para la Copa Mundial [de la FIFA]. Una Copa Mundial en la que, hemos convenido con el primer ministro, toda Canadá, la totalidad del país, tiene que ser partícipe, tiene que sentirse parte integrante, con fan zones y celebraciones por todos lados, con escuelas participando en programas. Así que queremos que todo el país sienta esta Copa Mundial. Y estamos trabajando en algunas actividades, algunos eventos en preparación para la Copa Mundial que generarán este entusiasmo".

Como parte de los preparativos, el presidente Infantino y el primer ministro Carney también asistieron el viernes al amistoso internacional, con lleno absoluto en las gradas, entre Canadá y Australia, también participante en la Copa Mundial de la FIFA 26. El choque tuvo lugar en el Estadio Saputo de Montreal y contó con la presencia de Vittorio Montagliani, presidente de la Concacaf, y Peter Augruso, presidente de la Federación Canadiense de Fútbol.

En su alocución ante los jugadores en el vestuario de Canadá tras el partido, que terminó en derrota por la mínima (1-0), el presidente de la FIFA declaró: "Felicidades a todos por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que harán el año que viene. Tienen que estar orgullosos, porque lo que hemos visto, hoy mismo, es que han traído, con su compromiso, al público con ustedes, a la gente. Les han llegado al corazón".

"Eso es algo muy especial. Han llegado al corazón de la gente en Canadá, han unido al país, hacen brillar al país en todo el mundo, y el año que viene recibirán al mundo entero aquí en Canadá, y por supuesto en México y Estados Unidos. Así que, sigan haciendo palpitar los corazones de todos los canadienses, en Canadá y en todo el mundo. Están muy orgullosos de ustedes, sus familias están orgullosas de ustedes. Hagan que se sientan incluso más orgullosos".

Canadá participó en las ediciones de 1986 y 2022 de la Copa Mundial, pero no logró superar la fase de grupos. Los pupilos de Jesse Marsch ocupan ahora mismo el puesto 26.º de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, el puesto más alto de su historia.