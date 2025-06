Gianni Infantino se reúne con el nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Zambia

La federación africana participa activamente en los programas Football for Schools y Forward de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a Keith Mapenzi Mweemba por asumir recientemente la dirección de la Federación de Fútbol de Zambia y destacó el compromiso activo de la entidad con el programa Football for Schools de la FIFA . El encuentro tuvo lugar en Miami (Florida), en el marco de la cumbre ejecutiva de fútbol de la FIFA 2025.

"El presidente Mweemba y yo hemos conversado sobre el uso de los fondos del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA para seguir fortaleciendo el fútbol en la hermosa Zambia, y le he agradecido especialmente su participación activa en el programa Football for Schools. También he aprovechado para enviar mis mejores deseos a la selección masculina de cara a la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™". Zambia mantiene vivas sus aspiraciones de disputar por primera vez una Copa Mundial de la FIFA™, situada a solo tres puntos de las plazas de clasificación en las eliminatorias de la CAF. Por otra parte, ya ha asegurado su presencia en las ediciones de 2025 de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, que se celebrarán en Catar y Marruecos, respectivamente.