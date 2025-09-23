El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, conversaron sobre su "fructífera colaboración"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió en Nueva York (Estados Unidos) con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev

Ambos líderes conversaron acerca del compromiso de Kazajistán con el desarrollo del fútbol

El país de Asia Central tiene previsto apoyar el proyecto FIFA Arena

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió en Nueva York (Estados Unidos) con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, y ambos líderes conversaron acerca de la fructífera colaboración entre el organismo rector del fútbol mundial y el país de Asia Central.

La semana pasada Kazajistán marcó un nuevo hito con la inauguración de la Academia de Talento de la FIFA como parte de los esfuerzos continuados de la Federación Kazaja de Fútbol (KFF) en pro del desarrollo del fútbol en el país y para proporcionar a la gente joven la oportunidad de practicar este deporte y sacar el máximo provecho de su potencial.

Asimismo, la KFF tiene previsto brindar su apoyo al proyecto FIFA Arena, a través del cual se instalarán 1.000 minicampos de fútbol en todo el mundo, en especial en zonas rurales y desfavorecidas.

"Fue un honor volver a reunirme con el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, en Nueva York para hablar de cómo utilizar el atractivo del fútbol para dejar una huella positiva y crear oportunidades para la gente joven en este gran país", afirmó el presidente de la FIFA tras la reunión celebrada al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Nuestros esfuerzos, en estrecha colaboración con el gran trabajo realizado por el presidente de la KFF, Marat Omarov, y su equipo en diferentes iniciativas para brindar apoyo al desarrollo de la infraestructura, del fútbol femenino y del fútbol de base, demuestran nuestra convergencia a la hora de hacer avanzar al fútbol en todo Kazajistán".

"Esta reunión también fue una oportunidad para dar las gracias al presidente Tokayev y a su gobierno al tiempo que continuamos nuestra fructífera colaboración con ellos".

El presidente Tokayev se felicitó por la cooperación para promover el proyecto FIFA Arena y expresó su convicción de que, en colaboración con la FIFA, Kazajistán puede convertirse en un modelo de desarrollo dinámico del fútbol en la región.

También puso de relieve la importancia del fútbol para unir a la gente y destacó el crucial papel que desempeña la infraestructura para proporcionar un mayor acceso a la práctica del deporte.

El presidente de la FIFA ya se había reunido con el presidente Tokayev en mayo de 2023 con motivo de su visita a Kazajistán, y pudo comprobar por sí mismo los progresos del país. En aquella ocasión tomó parte en la ceremonia inaugural de la fase final de la Liga Nacional Escolar de Fútbol Femenino y visitó la Casa del Fútbol de la KFF.

Los fondos del Programa Forward de la FIFA también han contribuido a la instalación de tres canchas en el centro nacional de entrenamiento de la KFF en Talgar.