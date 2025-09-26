Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Joseph Aoun, presidente de Líbano, conversaron sobre el futuro del fútbol en un país con una gran afición

El presidente de la FIFA y el presidente de Líbano se reunieron en Nueva York (Estados Unidos) al margen de la Asamblea General de la ONU

Gianni Infantino: "Nuestro deporte puede proporcionar esperanza y oportunidades a la gente de este hermoso país"

El proyecto FIFA Arena se presentó durante la reunión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, para analizar la manera en la que el proyecto FIFA Arena puede ayudar a mantener el alto ritmo del desarrollo del fútbol en el país.

Líbano fue pionero en la implantación de la iniciativa Football for Schools de la FIFA, ya que fue elegido, junto a Puerto Rico, para lanzar la fase piloto en octubre de 2019. En la presentación, que tuvo lugar en Monte Líbano y Beirut, Infantino estuvo acompañado por una plétora de FIFA Legends. El programa imparte a los escolares aptitudes de vida a través del fútbol.

El proyecto FIFA Arena, que arrancó este año, aspira a instalar 1.000 minicampos de fútbol en todo el mundo, en especial en áreas rurales y desfavorecidas, desde ahora hasta la celebración del Congreso de la FIFA 2031. Varios países ya han inaugurado sus instalaciones, y el presidente de la FIFA explicó al presidente Aoun cómo un país como el suyo, con tanta afición al fútbol, podría beneficiarse siguiendo su ejemplo.

"Fue un placer hablar de fútbol con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, en Nueva York", declaró Infantino tras la reunión, que tuvo lugar al margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU 2025. "Nuestro deporte puede proporcionar esperanza y oportunidades a la gente de este hermoso país, y hablamos de potenciar las diferentes iniciativas de desarrollo de la FIFA, en particular el proyecto FIFA Arena".

Un programa de la FIFA que ya ha tenido una repercusión palpable es el Programa Forward de la FIFA, dado que la Federación Libanesa de Fútbol empleó sus fondos para mejorar las infraestructuras y establecer las condiciones para que el talento local pueda desarrollarse y brillar.

La selección masculina absoluta se ha clasificado para las dos últimas ediciones de la Copa Asiática de la AFC, sus primeras participaciones aparte de la que tuvo como anfitriona en 2000, y va camino de hacerse con un billete para el certamen de 2027, que se celebrará en Arabia Saudí. En noviembre también se medirá en partido único a Sudán, un rival al que ya se impuso en la fase de grupos de la edición de 2021, para clasificarse para la Copa Árabe de la FIFA™ de este año en Catar.

La selección femenina absoluta ocupa el puesto 125.º de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, el más alto de su historia. Además, logró una victoria histórica ante la RI de Irán en los clasificatorios para la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, que constituye la fase preliminar de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.

"Bajo el liderazgo de Hachem Haidar, el fútbol libanés ha registrado un progreso significativo en infraestructuras y fútbol base, con el apoyo del Programa Forward de la FIFA. Esto se ha visto reflejado sobre el campo, en especial en la clasificación de la selección masculina sub-23 para la Copa Asiática Sub-23 de la AFC por primera vez en su historia, así como en el ascenso récord de la selección femenina absoluta en el escalafón mundial", concluyó Infantino.

"Visité mi país, Líbano, en 2019 para presentar el segundo piloto de Football for Schools de la FIFA, y vi con mis propios ojos la pasión con la que viven nuestro deporte".