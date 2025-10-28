El presidente de la FIFA anima a "invertir en la felicidad" en una mesa redonda del instituto Future Investment Initiative

Gianni Infantino recalca que "los valores de paz, unidad, colaboración y entendimiento mutuo que aporta el fútbol" deben cobrar protagonismo

El presidente de la FIFA participó en la novena edición de las conferencias del instituto celebradas en Riad (Arabia Saudí)

Resalta que el "fútbol sirve para recordar" que la sociedad debe "invertir en la felicidad"

Durante la mesa redonda celebrada en Riad (Arabia Saudí) durante la novena edición de las conferencias del instituto Future Investment Initiative (FII), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el fútbol puede servir de guía para establecer los estándares éticos de la sociedad y brindar felicidad a las personas.

En la ponencia "¿Va la humanidad por el buen camino?", Richard Attias, presidente del comité ejecutivo y director ejecutivo interino del instituto FII, preguntó a Gianni Infantino si considera que la FIFA tiene la responsabilidad de aprovechar la capacidad del fútbol para romper barreras, además de formar y entretener a las personas.

"Sin duda. El fútbol engloba todos estos aspectos y la totalidad de los temas que se han tratado hoy —afirmó el presidente de la FIFA—. La educación es muy importante, y se puede aprender mucho jugando al fútbol. Debemos defender y fomentar en todo momento los valores de paz, unidad, colaboración y entendimiento mutuo que aporta el fútbol, empezando desde los más pequeños".

Los Estatutos de la FIFA establecen el compromiso de la organización con el respeto de todos los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional, y el objetivo n.º 6 de los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027 se centra precisamente en la responsabilidad social del órgano rector del fútbol mundial. Iniciativas como el Programa Football for Schools de la FIFA, FIFA Arena o el Programa de Desarrollo del Talento acercan el deporte a los más pequeños y proporcionan estructuras de formación para alcanzar la élite. Por otro lado, la Fundación FIFA estrecha lazos entre comunidades a través del fútbol y ayuda a la FIFA a cumplir sus objetivos sobre el terreno y en todo el mundo.

El propio presidente de la FIFA dio un ejemplo de lo que puede aportar el fútbol al animar a los demás miembros de la mesa redonda (el presidente de Ruanda, Paul Kagame; el primer ministro de Pakistán, Muhammad Shahbaz Sharif; el primer ministro de Albania, Edi Rama; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Guyana, Mohammed Irfaan Ali; y el fundador, director ejecutivo, mentor y miembro del consejo de Bridgewater Associates y fundador de Dalio Family Office, Ray Dalio) a pasarse el balón oficial del Mundial de Clubes FIFA 2025™, lo que hizo sonreír a los miembros del panel y del público.

"Es mucho más que un simple balón, ya que puede transformar la vida de las personas. Al provocar una sonrisa, aporta felicidad y les invita a disfrutar, a ser creativas, a soñar y a tener una mentalidad positiva de cara al futuro. Puede que esta sea la contribución del fútbol a la sociedad —añadió Infantino—. El trabajo que han hecho y vienen haciendo en sus respectivos países es increíble y transformador. Me quito el sombrero. Sin embargo, además de todos los aspectos importantes en los que están trabajando, entre ellos, la inversión en tecnología, infraestructuras, escuelas, hospitales y carreteras, es fundamental recordar que también debemos invertir en las emociones, invertir en la felicidad. Por eso hacemos hincapié en que el fútbol une al mundo, porque esa unión es precisamente lo que necesitamos".