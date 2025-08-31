El presidente de la FIFA se reunió con el presidente de Kenia con el Programa Forward de la FIFA en pleno avance

Gianni Infantino se reunió con William Ruto y recibió las escrituras de los terrenos en los que se levantará el nuevo centro técnico de la Federación Keniana de Fútbol con el apoyo del Programa Forward de la FIFA

El presidente de la FIFA visitó el estadio Talanta, a punto de terminarse, antes de asistir a la final del Campeonato Africano de Naciones (CHAN) 2024, disputada en la capital de Kenia, Nairobi

Asimismo, felicitó a las coorganizadoras del torneo tras una "experiencia increíble, asombrosa", en un duelo en el que Marruecos se impuso a Madagascar para hacerse con el título

El presidente de Kenia, William Ruto, entregó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, las escrituras de los terrenos sobre los que se alzará el nuevo centro técnico de la Federación Keniana de Fútbol (FKF) con financiación del Programa Forward de la FIFA.

En su primera visita a Kenia tras asumir el cargo en 2016, Infantino se reunió con Ruto en su residencia oficial en la capital del país, Nairobi, donde se celebró la ceremonia conmemorativa del siguiente gran paso del proyecto conjunto de la FIFA y la FKF.

"Fue un honor ser recibido por el presidente de Kenia, William Ruto, para hablar sobre nuestro deporte y para recibir las escrituras de los terrenos en los que se construirá el futuro del fútbol keniano", declaró el presidente de la FIFA, que estuvo acompañado por Patrice Motsepe, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CAF; Mattias Grafström, secretario general de la FIFA; Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro (África); y Houssine Kharja, FIFA Legend y jefe de la Oficina de la FIFA en Doha.

"El nuevo centro técnico en Machakos será un referente para las selecciones actuales, unas instalaciones idóneas en las que prepararse para partidos y torneos internacionales", añadió el presidente de la FIFA. "Pero también será una fuente de esperanza e inspiración para los futbolistas kenianos del día de mañana, que pueden aspirar a llegar hasta allí en los años venideros".

"Quiero dar las gracias al presidente Ruto, quien comparte con nosotros una gran pasión por el fútbol, y a su gobierno por donar los terrenos a la FIFA y a la Federación Keniana de Fútbol. Confío plenamente en que el presidente de la FKF, Hussein Mohammed, y su equipo invertirán toda su pasión y esfuerzo en este apasionante proyecto. Con el apoyo de la FIFA, así como con la orientación de la CAF, liderada por su presidente, Patrice Motsepe, nos aseguraremos de que el fútbol keniano dé un gran paso adelante".

El proyecto financiado por el Programa Forward de la FIFA, que asciende a 4,6 millones de dólares y se presentará este año a la Comisión de Desarrollo de la FIFA, incluirá una cancha de césped natural y dos de césped artificial, así como un edificio administrativo e instalaciones para conferencias.

Horas antes, Infantino estuvo acompañado por Motsepe en una rueda de prensa luego de una reunión con el Comité Ejecutivo de la CAF. Posteriormente, y acompañados por varios miembros del Comité Ejecutivo de la CAF y el presidente de la FKF, Hussein Mohammed, visitaron el estadio Talanta. Actualmente en construcción, el coliseo, con capacidad para 60.000 espectadores, estará listo a finales de este año y será una pieza clave en la Copa Africana de Naciones de la CAF 2027, que Kenia organizará junto a sus vecinas Tanzania y Uganda.

Los mismos países que han albergado el Campeonato Africano de Naciones (CHAN) 2024, un certamen reservado a jugadores que militan en las ligas nacionales de los países africanos.

Para culminar una jornada repleta de actividad, Infantino se unió al presidente Ruto, Patrice Motsepe, Salim Mvurya, ministro keniano de Juventud, Economía Creativa y Deportes, así como los presidentes de las 54 federaciones miembro africanas, para asistir a la final del torneo, en la que Marruecos se impuso a Madagascar por 3-2 para conquistar el título por tercera vez, estableciendo así un nuevo récord.

"Enhorabuena a Marruecos por ganar el CHAN. Felicidades también a Madagascar, que lo dio todo sobre el terreno de juego. Fue un gran partido, un gran torneo y una gran final", afirmó Infantino durante las celebraciones posteriores al encuentro, celebrado en el estadio Moi International Sports Centre.

"Y mi más sincera enhorabuena a Kenia, a su presidente William Ruto, a la CAF y a mi hermano Patrice Motsepe, a todos los que han contribuido y especialmente a todos esos increíbles aficionados aquí en Nairobi, aquí en Kenia. Ha sido una experiencia increíble, asombrosa. Este pueblo, ustedes los kenianos, aman el fútbol y merecen todo esto y mucho más".