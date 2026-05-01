Gianni Infantino anuncia ante el 76.º Congreso de la FIFA que se presentará a la reelección en 2027

El presidente de la FIFA da las gracias a las 211 federaciones miembro por su apoyo en los últimos diez años

Gianni Infantino afirma que la FIFA desea darle una oportunidad a los niños de todo el mundo

Vancouver albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio las gracias a las 211 federaciones miembro (FM) por su apoyo y avances en los últimos diez años en un discurso pronunciado ante el 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver (Canadá). Igualmente, anunció que se presentará a las elecciones en 2027.

"Quiero decirles primero a ustedes, a las 211 federaciones miembro de la FIFA, que me presentaré como candidato para las elecciones presidenciales de la FIFA el año que viene —afirmó el presidente de la FIFA en sus observaciones finales ante los delegados reunidos en el Congreso—. Les doy las gracias por su apoyo en los últimos años y en el día de hoy, por su trabajo, sus avances, su amor por el deporte, su compromiso y su pasión".

En su discurso ante el Congreso minutos antes, Infantino señaló que la FIFA quería asegurarse de que los niños de todo el mundo tuvieran la oportunidad de jugar al fútbol. También enfatizó que las 211 FM tenían los mismos derechos, y que los ingresos de las competiciones de la FIFA se habían reinvertido en el desarrollo del fútbol en todo el mundo.

"Nos guiamos por un principio muy sencillo: la FIFA tiene 211 miembros, y todos ellos son iguales —enunció—. Ustedes son iguales para nosotros. No dejaremos a nadie atrás. Invertiremos en el deporte, generaremos ingresos y pondremos de nuestra parte para que todas ustedes, las 211 federaciones miembro, participen en el fútbol mundial".

"Los beneficios que podemos generar en una Copa Mundial de la FIFA, un Mundial de Clubes FIFA, una Copa Mundial Femenina de la FIFA y una Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, entre otros, se reinvierten en todo el mundo —añadió el presidente—. Queremos dar a todos los niños del mundo la oportunidad de soñar y de pensar que pueden lograrlo. Y si no lo consiguen, por lo menos debemos garantizar que puedan disfrutar jugando al fútbol".

Infantino, que fue elegido por primera vez en el Congreso extraordinario del 26 de febrero de 2016 celebrado en Zúrich (Suiza), señaló que la FIFA es ahora una organización respetada, de confianza y verdaderamente global, que mantiene vínculos importantes gracias a los cambios implementados en materia de gobernanza.

"Conversamos con organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y los círculos empresariales más influyentes; se nos escucha y estamos logrando unas repercusiones tangibles" afirmó.

La FIFA también se ha centrado en el desarrollo y la organización de competiciones para conseguir que el fútbol sea realmente global. En los últimos diez años, la FIFA ha invertido 5000 millones de USD en el desarrollo del fútbol mediante el emblemático Programa de Desarrollo Forward de la FIFA. Asimismo, las inversiones para el cuarto y próximo ciclo del programa (2027-2031) aumentarán un 20% hasta situarse en 2700 millones. Gracias a ello, las FM podrán invertir en el fútbol una cantidad ocho veces superior a la recibida antes de 2016.

La FIFA ha puesto en marcha otros programas además del mencionado, como el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, el Programa Football for Schools de la FIFA y FIFA Arena, que busca instalar 1000 minicampos en zonas desfavorecidas, tanto urbanas como rurales, de aquí a 2031.

"Es increíble que todo el mundo quiera participar en este proyecto, así como invertir y ayudarnos a invertir en él", afirmó el presidente de la FIFA.

Igualmente, resaltó otras iniciativas que no aparecen mucho en los titulares, como es el caso de la Cámara de Compensación de la FIFA, que garantiza, entre otros, que cada vez que un jugador es traspasado, el club con el que empezó su carrera obtenga una compensación. En muchos casos, se trata de clubes pequeños que cuentan con pocas fuentes de ingresos.

"Ya hemos distribuido más de 500 millones de USD a los clubes que lo necesitan. Muchos veces son clubes amateur que no tienen ni una cuenta bancaria y no tienen la posibilidad de recibir cientos de miles de dólares por el traspaso de un jugador. Ese es nuestro cometido", añadió Infantino.

El presidente de la FIFA también afirmó que hay oportunidades de desarrollo disponibles para el fútbol, en especial, tras haber conocido de primera mano el enfoque norteamericano en el cual "la comercialización del deporte está alcanzando nuevas cotas".

Imágenes del 76.° Congreso de la FIFA en Vancouver Previous 01 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 02 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 03 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 04 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 05 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 06 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 07 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 08 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 09 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 10 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 11 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 12 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 13 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 14 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 15 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 16 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 17 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 18 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 19 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session 20 / 20 76th FIFA Congress - Plenary Session Next

Por su parte, Vancouver albergará siete partidos en la inminente Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

"En justo seis semanas comenzará la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia en la que realmente uniremos el mundo —afirmó el presidente de la FIFA—. Contaremos con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, 16 ciudades anfitrionas increíbles y 48 selecciones participantes. Solo hay que fijarse en las selecciones que no se han clasificado para entender la calidad de aquellas que lo han hecho".