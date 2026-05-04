El libro del décimo aniversario ofrece una mirada entre bastidores a la presidencia de Gianni Infantino en la FIFA

Gianni Infantino fue elegido presidente de la FIFA el 26 de febrero de 2016

La obra utiliza anécdotas para relatar la evolución de la institución en la última década

"No se trata de éxitos personales", afirma el presidente de la FIFA

La FIFA ha publicado un libro que se adentra entre bastidores para narrar historias extraordinarias de los primeros diez años de Gianni Infantino como presidente de la organización. La obra está repleta de anécdotas: desde las tensas reuniones que permitieron el acceso de las mujeres a un partido profesional en la RI de Irán, hasta aquel día en Bolivia en el que un encuentro amistoso tomó un giro inesperado y dramático.

Escrito por el periodista italiano Alessandro Alciato —autor de las biografías de Andrea Pirlo y Carlo Ancelotti, entre otros—, el libro ofrece un relato ameno sobre cómo Infantino ha transformado la FIFA desde que fue elegido el 26 de febrero de 2016 en Zúrich (Suiza).

El libro se distribuyó entre los miembros del Consejo de la FIFA y los presidentes de las federaciones miembro de la FIFA que asistieron al 76.º Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver el 30 de abril.

"Nunca he perdido de vista el objetivo: hacer que el fútbol crezca en todo el mundo y mejorar las condiciones de quienes lo practican en las 211 federaciones miembro que forman parte de la FIFA", afirma Infantino en el prólogo.

A lo largo de sus capítulos, el libro detalla cómo, bajo el liderazgo de Infantino, la FIFA ha garantizado la redistribución de los ingresos para el desarrollo del fútbol mundial y analiza el crecimiento del fútbol femenino en la última década. Asimismo, relata sus experiencias viajando por todo el planeta para visitar a numerosas federaciones miembro, el camino de la institución desde la corrupción hacia la transparencia, y el papel fundamental que ha desempeñado la Cámara de Compensación de la FIFA para ayudar a los clubes más pequeños mediante la indemnización por formación.

La obra explica también la importancia de las FIFA Legends y dedica capítulos a la lucha contra el racismo y al éxito de la Copa Mundial de la FIFA™, la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA™ de 32 equipos, que marcó el inicio de una nueva era para el fútbol de clubes tras su primera edición de 2025 en Estados Unidos.

"No se trata de mis éxitos, sino de nuestros éxitos. Gracias a las confederaciones y a sus presidentes: La AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, la OFC y la UEFA", agregó el presidente de la FIFA.

"Gracias a las 211 federaciones miembro y a sus presidentes, que son el alma y el motor de la FIFA. Gracias a las ligas, a los clubes, a los jugadores y a las jugadoras por sus esmeradas contribuciones".

"Gracias a las FIFA Legends, porque han hecho que nos enamoremos de este magnífico deporte, y su empuje nos ha espoleado el corazón".

"Gracias a nuestros socios, patrocinadores y retransmisores por seguir creyendo en nosotros. Cuando llegué hace diez años, nadie estaba dispuesto a invertir".

"Gracias lógicamente a los aficionados de todo el mundo, de los cuales tengo el honor de formar parte. Son los propulsores de todas y cada una de nuestras iniciativas".

"Gracias a las personas que se atreven a aportar sus ideas para lograr acciones decisivas".

"Gracias a mis colaboradores, a los que ya estaban aquí y a quienes se unieron a la causa en los últimos diez años. Todos han sido valiosísimos, porque cada pieza de un puzle se encaja a la perfección con la precedente y la posterior".

El libro está disponible en el siguiente enlace: