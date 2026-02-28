El presidente de la FIFA acoge favorablemente la consulta del IFAB para mejorar la conducta de los jugadores en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Es importante "proteger el respeto por el fútbol", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Las propuestas de medidas para abordar conductas discriminatorias se realizarán hasta el 30 de abril de 2026

Las medidas se implantarán antes del 11 de junio, fecha de comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, para garantizar "una conducta muy respetuosa por parte de todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha"

El presidente de la FIFA acogió favorablemente la decisión del International Football Association Board ("IFAB") de examinar cómo mejorar la conducta de los jugadores e incrementar el respeto por el equipo arbitral en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En su 140.º asamblea general anual, celebrada en Hensol (Gales), el IFAB acordó llevar a cabo un proceso de consulta para crear medidas con respecto a dos áreas: si los jugadores deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro, o los responsables del equipo instigan esta acción; y si los jugadores se tapan la boca cuando se encaran con los adversarios durante los partidos. Tras el proceso de consulta, las propuestas se pondrán sobre la mesa hasta el 30 de abril de 2026, mucho antes de que el balón eche a rodar en la Copa Mundial de la FIFA, el 11 de junio de 2026.

"Creo que es importante, y ya hemos hablado de esto, que protejamos el respeto por el fútbol", afirmó el presidente de la FIFA. "Respeto por el fútbol, por el equipo arbitral, por los árbitros, por el público. Y a este respeto, la conducta de los jugadores y cuerpo técnico es absolutamente fundamental. Son ejemplos a seguir para los niños, para la sociedad de todo el mundo, y decididamente deberían comportarse de manera respetuosa. Y por este motivo, cuando surgen incidentes, como incidentes de racismo y discriminación, ya no permitiremos que los jugadores se cubran la boca cuando hablen con un rival".

"Tampoco permitiremos que los jugadores o integrantes del cuerpo técnico abandonen el terreno de juego porque no están de acuerdo con una decisión del árbitro. Esto no puede ocurrir. Al árbitro hay que respetarlo. Las decisiones del árbitro hay que respetarlas siempre, por parte de los jugadores y el cuerpo técnico, y para ello se presentarán propuestas hasta el 30 de abril, para poder tomar decisiones antes de la Copa Mundial de la FIFA. Y durante la Copa Mundial de la FIFA, tendremos una Copa Mundial de la FIFA fenomenal y una conducta muy respetuosa por parte de todo el mundo, tanto dentro como fuera de la cancha".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es entrevistado tras la 140.º asamblea general anual del International Football Association Board 01:22

En la reunión también se dio continuidad a las medidas implantadas en los últimos 12 meses para acelerar el juego y evitar las pérdidas de tiempo. El cambio en las Reglas del Juego que introdujo una cuenta atrás para impedir que los guardametas retengan el balón demasiado tiempo se ha ampliado a los saques de banda y de puerta. A partir de ahora, los árbitros tendrán la opción de conceder un saque de banda al equipo adversario si se retrasa un saque de banda o conceder un saque de esquina al adversario si se retrasa un saque de puerta.

Los jugadores sustituidos deben salir del terreno de juego en el plazo de diez segundos a partir del momento en el que se les notifica la sustitución. De no hacerlo, su suplente no podrá entrar hasta la primera interrupción del juego que se produzca una vez transcurrido un minuto de juego (tiempo real). La evaluación o tratamiento de un jugador sobre el terreno de juego requerirá que el jugador afectado abandone el terreno de juego durante un minuto.

También se aprobaron ajustes a los protocolos del sistema de videoarbitraje (VAR). El VAR tendrá permiso para asistir al árbitro en caso de tarjeta roja que resulte de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta; en caso de confusión de identidad, cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve amonestar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado; y las competiciones individuales podrán utilizar el VAR en caso de saque de esquina concedido de manera claramente incorrecta, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

"Fue una reunión muy interesante e importante, con muchos asuntos sobre la mesa. Decidimos seguir adelante por la vía de intentar hacer el fútbol más limpio, mantener alto el ritmo del partido, eliminar las interrupciones", declaró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, sobre los cambios, que entrarán en vigor a nivel mundial el 1 de julio de 2026, pero que podrán implantarse en competiciones individuales que comiencen antes de esa fecha.

140.º asamblea general anual del International Football Association Board ("IFAB") 04:18