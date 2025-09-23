El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó al presidente de la Federación Gabonesa de Fútbol por sus logros recientes

La reunión con el presidente Mounguengui tuvo lugar en la oficina de la FIFA en Rabat (Marruecos)

El presidente Infantino felicitó a Gabón por su brillante actuación durante la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El apoyo financiero del Programa Forward de la FIFA ha sido fundamental para el desarrollo de la selección gabonesa

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció su apoyo al presidente de la Federación Gabonesa de Fútbol (FEGAFOOT), Pierre-Alain Mounguengui, y extendió sus felicitaciones por el desarrollo del fútbol de la nación centroafricana en años recientes.

La reunión entre los dirigentes se celebró en Rabat (Marruecos), sede de la oficina de la FIFA en África, a pocas semanas de que Gabón afronte dos encuentros cruciales en su gesta para clasificarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Gabón, que debutó en la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA™ en 1989 y aún no han alcanzado la fase final, ocupan actualmente el segundo lugar del grupo F de las eliminatorias africanas cuando restan dos compromisos. Con 19 puntos tras ocho partidos, se sitúa a solo uno del líder, Costa de Marfil. Incluso si no logran superar a los marfileños tras visitar a Gambia y recibir a Burundi en octubre, las Panteras (sobrenombre por el que se conoce a la selección gabonesa) mantienen amplias opciones de avanzar a la segunda ronda, que se disputará en noviembre en formato de eliminatorias a partido único y contará con la participación de los cuatro mejores segundos de la fase de grupos. La selección ganadora representará al continente africano en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA™, que se celebrará en marzo.

"Fue un placer encontrarme en Rabat, sede de la oficina de la FIFA en África, con el presidente de la Federación Gabonesa de Fútbol, Pierre-Alain Mounguengui, para dialogar sobre el desarrollo de nuestro deporte y el crecimiento de la actividad futbolística en su país, con el respaldo económico del Programa Forward de la FIFA", señaló el presidente Infantino.

"El presidente Mounguengui cuenta con experiencia como árbitro internacional y ha trabajado incansablemente por el desarrollo del fútbol en su hermoso país. Aproveché la ocasión para felicitarlo por la excelente campaña de la selección gabonesa en las eliminatorias africanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por la histórica oportunidad de que su país acceda por primera vez a la fase final, un logro que sin duda inspiraría a las futuras generaciones de futbolistas gaboneses".

El fútbol en Gabón vivió un punto de inflexión en 2012, cuando su selección sub-23 se clasificó para los Juegos Olímpicos de Londres y el país organizó la Copa Africana de Naciones (AFCON) junto con Guinea Ecuatorial, torneo en el que alcanzó los cuartos de final. El presidente Mounguengui fue elegido en 2014 para su primer mandato y, tres años después, Gabón albergó la AFCON por primera vez en solitario.

Denis Bouanga, que disputó el Mundial de Clubes FIFA 2025™ con Los Angeles FC, se ha convertido en el primer jugador gabonés que participa en la fase final de un torneo de categoría absoluta de la FIFA. Además, Bouanga anotó el único gol de su equipo en el torneo en el empate 1-1 ante el CR Flamengo de Brasil.

Estos logros van de la mano con el compromiso permanente de la FIFA de impulsar el desarrollo del fútbol en Gabón, en todo el continente africano y en el mundo entero. Más de 6 millones de USD del Programa Forward de la FIFA se han destinado al desarrollo de la infraestructura futbolística de Gabón, incluida la construcción de cuatro centros de formación que servirán de sede a las ligas regionales.

El presidente Mounguengui informó tras la reunión que conversó con el presidente Infantino sobre la asignación de recursos financieros para obras adicionales en Gabón.

"Dialogué con el presidente Infantino sobre un nuevo proyecto para la construcción de una academia de fútbol en Gabón. Se trata de un proyecto emblemático que significa mucho para nosotros, ya que nos permitirá contar con un complejo deportivo y académico para jugadores y jugadoras jóvenes —informó el presidente Mounguengui—. Además, existe un proyecto para construir estadios de fútbol en todo el país".