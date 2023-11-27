Estadios a reventar, emociones a flor de piel y fútbol de primera categoría: el Mundial es un éxito rotundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, califica la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como “increíble” y “el mayor espectáculo de la historia”

Al agradecer a la afición, destacó que es “maravilloso” ver a tantas familias reunidas en los estadios

Asimismo, explicó la razón por la que se llevan a cabo las pausas de hidratación en los partidos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró encantado con el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y destacó los estadios llenos, la pasión en las gradas y la calidad del fútbol en el campo. En declaraciones ante la prensa en Nueva York, explicó que las pausas de hidratación se implementaron en todos los encuentros para garantizar las mismas condiciones para todas las selecciones, así como para proteger a los jugadores de las altas temperaturas.

“Ha sido algo increíble, el mayor espectáculo que el mundo haya visto, no solo de fútbol, sino de toda la historia. Los estadios están a reventar y las ciudades se convierten en una fiesta. En las gradas se ven familias enteras, niños y muchas mujeres. Es algo maravilloso”.

Las cifras de asistencia van camino de batir el récord de 3.404.252 espectadores, establecido en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Con 44 de los 104 partidos disputados, la asistencia total ya alcanzó los 2.851.010 aficionados, con un promedio de 64.796 por encuentro; es decir, un 99.6% del aforo de los recintos. De hecho, la asistencia acumulada en los cuatro partidos de ayer impuso una nueva marca histórica para el torneo: 288.007 espectadores en un solo día. Esta es la segunda vez que se supera dicho hito en menos de una semana, después de que el récord previo, 277.070 personas, se mantuviera intacto durante casi 32 años.

“Estoy profundamente agradecido a todos los aficionados que van al estadio y a los Fan Festivals”, declaró.

De igual manera, señaló que las grandes figuras del torneo están anotando muchos goles, pero que también han surgido nuevos ídolos, como Vozinha y Eloy Room, guardametas de Cabo Verde y Curasao, respectivamente, y puntualizó que los resultados y las actuaciones vistas justifican por completo la expansión del torneo a 48 combinados.

Por otro lado, explicó las razones por las que se realizan las pausas de hidratación, que hacen su primera aparición en la historia mundialista y se presentan en los minutos 22 y 67 con una duración de tres minutos, que después se agregan al tiempo de descuento.

“Aunque el calor es el principal motivo, en una competición de esta magnitud, que dura 39 días y donde se pueden disputar hasta ocho partidos, es crucial tener un momento para tomarse un respiro”.

“Lo más importante para nosotros es garantizar que todos los encuentros se den en igualdad de condiciones. No sería justo que un entrenador pudiera hacer ajustes a causa del calor, y que después no tuviera esa ventaja solo porque la temperatura es menor. Queremos que haya condiciones similares, por eso se implementó esta medida en todos los encuentros”.

Otro punto que consideró necesario aclarar fue que la FIFA no gana “absolutamente nada” con dichas pausas. “No hay ingresos adicionales porque todos los contratos comerciales se firmaron con mucha antelación. No se trata de una cuestión financiera, sino meramente deportiva”.