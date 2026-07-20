"Creo que tenemos que inventar un nuevo vocabulario para definir el éxito de este Mundial", asegura Gianni Infantino

La edición de 2026 ha llevado a los estadios a más aficionados que las ediciones de 2018 y 2022 juntas, y se calcula que más de 6000 millones de personas siguieron el torneo en todo el mundo

La primera fase final con 48 selecciones ofreció casi tres goles por partido a lo largo de 104 encuentros, la mejor media de una Copa Mundial de la FIFA™ en 56 años

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha afirmado que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "pulverizó todos los récords" tras el espectacular desenlace de la primera edición con 48 selecciones de la historia de la competición.

El presidente de la FIFA elogia la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que ha batido todos los récords 02:38

España destronó a la vigente campeona, Argentina, en la final disputada en el Estadio Nueva York Nueva Jersey para proclamarse campeona de la Copa Mundial de la FIFA™ por segunda vez y poner el broche final a unos memorables 39 días de competición en Canadá, México y Estados Unidos.

Al contar con tres países anfitriones y un número de selecciones participantes sin precedentes, el torneo de 2026 ya era histórico antes incluso de que se disputara el primer partido en Ciudad de México el 11 de junio, pero fue batiendo récord tras récord hasta su conclusión el 19 de julio.

6.810.966 aficionados acudieron a los 104 partidos —más que las ediciones de 2018 y 2022 juntas—, lo que representa un récord de asistencia histórico, con una media de 65.490 espectadores por encuentro. Por otro lado, al llenar los 16 estadios al 99.7 % de su capacidad, el torneo de 2026 estableció otro récord.

Asimismo, los seguidores disfrutaron de más jugadas soberbias sobre el terreno de juego. Las 48 selecciones sumaron 308 goles en total—lo que supera con creces el récord anterior de 172, establecido en 2022—, con una media de 2.96 goles por partido. Esa cifra excede la media de 2.69 de Catar establecida cuatro años antes y es la más alta desde la edición de 1970 celebrada en México.

"Este Mundial no solo ha batido todos los récords posibles, sino que los ha pulverizado —declaró Infantino—. Todas las grandes estrellas rindieron al máximo, desde Rodri, por supuesto, que fue el mejor jugador del torneo, hasta Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane o Jude Bellingham. Todos estuvieron a la altura. También despuntaron nuevos jugadores y selecciones debutantes como Cabo Verde, y conocimos historias preciosas".

"Es imposible planificar un Mundial tan perfecto como este. Creo que tenemos que inventar un nuevo vocabulario para definir el éxito de esta Copa Mundial de la FIFA", añadió el presidente de la FIFA.

Cuando se publiquen las cifras definitivas se calcula que el número de personas que han seguido el torneo en todo el mundo superará los 6000 millones. Quienes no pudieron asistir a los partidos en persona batieron numerosos récords de audiencia televisiva. Además, más de nueve millones de aficionados acudieron a los FIFA Fan Festival™ de los tres países anfitriones, entre ellos, más de 4.5 millones solo en México.

Infantino señaló que estas cifras son un reflejo de cómo ha unido el fútbol al mundo:

"Estoy muy contento y satisfecho por el increíble éxito de esta Copa Mundial de la FIFA —aseveró Infantino—, y, por supuesto, muy orgulloso de todo lo que ha ocurrido. Me alegra saber que conseguimos hacer felices a millones de personas en América y en todo el mundo. Hemos visto imágenes y escenas incomparables de aficionados en los estadios y en las ciudades; en Estados Unidos, en Canadá, en México; y en todo el mundo. Esto nos recuerda que la Copa Mundial de la FIFA no es solo una competición de fútbol, sino que sirve para unir el mundo y para hacerlo, quizá, un poco mejor".

Una vez que ha concluido la edición de 2026, el camino del principal torneo de fútbol masculino de la FIFA apunta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2030™. Marruecos, Portugal y España organizarán esta competición de manera conjunta, que también incluirá partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay como parte de la celebración del centenario del torneo.

El presidente de la FIFA aseguró que el hilo conductor de todos los Mundiales conectará la edición de 2030 con las 23 predecesoras, si bien algunos aspectos serán diferentes.

"Nada puede igualar la fuerza y la magia de la Copa Mundial de la FIFA, porque el mundo necesita acontecimientos como este para unir a las personas en torno a la alegría y la felicidad. Vimos a muchísimas familias y mujeres en los estadios, momentos de alegría en las ciudades anfitrionas y a aficionados de distintos países celebrado victorias", declaró Infantino.