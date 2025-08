Gianni Infantino afirma que la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ será un "acontecimiento grandioso" que unirá el mundo

"El Estadio Azteca no es un estadio, es un templo del fútbol, del fútbol mexicano, por supuesto, del fútbol norteamericano y del fútbol mundial. Jugadores como Pelé y Maradona ganaron Mundiales allí y jugaron algunos de los partidos más memorables de la historia del fútbol. Y por eso estamos felices de inaugurar este Mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca, y después celebrar también otros partidos en Monterrey y Guadalajara, porque México es fútbol, y la gente que va a venir a México por este Mundial se va a sentir de manera excepcional".

El presidente de la FIFA habló de la experiencia de Canadá como organizadora de competiciones de la FIFA e hizo hincapié en que tanto Vancouver como Toronto son ciudades entregadas al fútbol. "El hecho de que Canadá forme parte de esta maravillosa Copa Mundial me produce un gran orgullo y alegría —declaró—. Son dos ciudades preciosas y sumamente cosmopolitas, por lo que no me cabe duda de que todos los aficionados que asistan a partidos en Canadá, ya sea en Toronto o en Vancouver, disfrutarán a lo grande".