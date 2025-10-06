Gianni Infantino destaca ante los miembros de la CAF que la FIFA ha invertido más de mil millones de USD en el desarrollo del fútbol africano desde 2016

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirigió a la 47.ª asamblea general ordinaria de la CAF, celebrada en Kinsasa (República Democrática del Congo)

El Programa Forward de la FIFA habrá proporcionado alrededor de 1.280 millones de USD en ayuda a África para finales de 2026

Infantino habló de la responsabilidad de brindar esperanza y sueños a los niños africanos

En su alocución a la 47.ª asamblea general ordinaria de la CAF, celebrada en Kinsasa (República Democrática del Congo), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que se han invertido más de mil millones de USD en el fútbol africano a través del Programa Forward de la FIFA desde su inicio en 2016.

Ante los representantes de las 54 federaciones miembro (FM) de la FIFA del continente, el presidente de la FIFA también habló de la responsabilidad que tiene el fútbol de brindar esperanza y sueños a los niños africanos.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, dio las gracias a la FIFA por organizar el Mundial de Clubes FIFA 2025™, en el que cuatro equipos africanos,el Al Ahly FC, el Espérance Sportive de Tunis, el Mamelodi Sundowns FC y el Wydad AC, tuvieron la oportunidad de jugar contra rivales del resto del planeta en una competición internacional.

Gianni Infantino añadió que el Mundial de Clubes FIFA™ contó con la participación de jugadores de 19 naciones africanas, entre ellas, nueve que no han disputado nunca la Copa Mundial de la FIFA™: Burkina Faso, Congo, Gabón, Guinea, Mali, Mozambique, Namibia, Tanzania y Uganda.

"El pasado verano, el Mundial de Clubes fue un rotundo éxito, con cuatro equipos africanos y, diría que aún más importante, con representación africana en los 32 clubes de todo el planeta", afirmó el presidente de la FIFA.

La FIFA inauguró una nueva era en el desarrollo del fútbol con la puesta en marcha en 2016 del Programa Forward, destinado a apoyar a las 211 FM del órgano rector del fútbol mundial y a las confederaciones, mediante la financiación de proyectos de infraestructuras y competiciones, así como de gastos operativos de estas organizaciones.

Las inversiones del Programa Forward de la FIFA en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), las federaciones regionales o de determinadas zonas geográficas y las 54 FM del continente ascendieron a un total de 1.060 millones de USD entre el inicio del programa en 2016 y finales de septiembre de 2025. Desde 2016 hasta la finalización del actual ciclo cuatrienal en 2026, se prevé que la cifra alcance los 1.280 millones de USD, incluidos 1.080 millones de USD exclusivamente para las 54 FM africanas.

Además, la FIFA ha impulsado el desarrollo del fútbol africano brindando más oportunidades de competir. La Copa Mundial de la FIFA 26™ contará con la participación de nueve selecciones africanas (una cifra sin precedentes), que podrían llegar a ser diez. Asimismo, otras diez selecciones del continente disputarán la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025™ y cinco, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™, que se celebrará en Marruecos, también en el presente año.

Motsepe añadió lo siguiente: "El Mundial de Clubes FIFA fue muy importante para nosotros. Gianni [Infantino], gracias por esta competición. Los cuatro clubes de fútbol que nos representaron lo hicieron muy bien, y estamos seguros de que en el próximo lo harán aún mejor. Te agradecemos también los enormes sacrificios que has hecho".

Según indicó el presidente de la FIFA, la Federación Internacional tiene previsto abrir entre 20 y 30 academias para 2027 en el marco de su Programa de Desarrollo del Talento (TDS), que pretende ayudar a todos los países a detectar jugadores de talento y poner a su disposición los técnicos y las instalaciones necesarias para que destaquen. Por otro lado, el programa Football for Schools ya está en marcha en más de 40 naciones africanas.

"A todos nos encantaría convertirnos en leyendas, como Samuel Eto'o, [Emmanuel] Adebayor o El Hadji Diouf, aquí presentes en la primera fila, o como Kalusha [Bwalya] y los demás —añadió Infantino—. Sin embargo, no todos tenemos el talento necesario para lograrlo. Lo que sí tenemos los presentes en esta sala es la responsabilidad y la obligación de hacer todo lo posible por ofrecer sueños, oportunidades y esperanza a los niños de África".

Y concluyó: "Como siempre, les pido a todos que permanezcan unidos y sigan uniendo África y el fútbol africano, ya que, de este modo, conseguiremos hacernos oír en todo el planeta y contribuiremos a un futuro próspero".