La FIFA y Níger trabajarán conjuntamente para impulsar a nuevas cotas el programa Football for Schools

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el Gobierno de la República de Níger y la Federación de Fútbol de Níger (FENIFOOT) firman un memorando de acuerdo para mejorar la enseñanza de la educación física en el marco del programa Football for Schools

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha firmado un memorando de acuerdo con representantes del Gobierno de la República de Níger y la Federación de Fútbol de Níger (FENIFOOT) para poner en marcha un nuevo proyecto piloto en el marco del programa Football for Schools de la FIFA .

En enero de 2025, el programa Football for Schools se había implementado en 129 de las 211 federaciones miembro de la FIFA, incluida la de Níger, donde se inauguró en agosto de 2024. No obstante, Níger participará ahora, junto con la República Centroafricana, en una nueva fase piloto cuyo propósito es mejorar la calidad de la enseñanza de la educación física en todo el mundo, a fin de garantizar que el fútbol se enseñe de manera eficaz en cada sistema educativo nacional.

"El programa Football for Schools de la FIFA ha permitido llevar nuestro deporte a niños de todo el mundo. Estoy muy satisfecho de firmar un memorando de acuerdo con delegados de la República de Níger, en nuestro empeño por brindar un acceso equitativo, inclusivo y habitual al fútbol en las escuelas y fomentar el desarrollo del fútbol base, utilizando el fútbol como una herramienta educativa y pedagógica —declaró Gianni Infantino, que estuvo acompañado del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y del miembro del Consejo de la FIFA y ex presidente de la FENIFOOT, Djibrilla Hamidou, en la formalización del acuerdo, que tuvo lugar en la sede de África de la FIFA en Rabat (Marruecos)—.

El primer curso de formación vinculado a la nueva fase se celebrará en Niamey, la capital de Níger, del 4 al 7 de agosto. De este modo, se dará comienzo inmediatamente a la labor que, con arreglo al memorando de acuerdo, forjará el futuro de la iniciativa Football for Schools en el país.

En el acuerdo se explican las próximas medidas que se adoptarán, centradas principalmente en formar a profesores de educación física y otros miembros del personal educativo en el programa Football for Schools y en recalcar la participación de niñas y profesoras. También se procurará integrar los contenidos educativos de esta iniciativa en las escuelas, registrar a todos los alumnos y profesores que participen, promover la organización de torneos interescolares y establecer un sistema de seguimiento y evaluación para medir la repercusión educativa y social del proyecto.

"Es un honor para nosotros firmar este memorando de acuerdo con el presidente de la FIFA —declaró Issaka Adamou—. El hecho de que Níger sea uno de los dos países elegidos nos llena de orgullo, pero también es una responsabilidad, una invitación a esforzarnos más por implementar el proyecto Football for Schools de la FIFA y conseguir que prospere en Níger. Contamos con el apoyo del estado, y estamos muy contentos de que dos ministros se hayan desplazado hasta Rabat para suscribir el acuerdo. Esto demuestra que todas las partes están decididas a lograr que el proyecto sea un éxito. En el último curso académico, el fútbol se ha incorporado a los planes de estudios escolares en Níger, lo que sin duda supone un gran paso. Desde la puesta en marcha del programa hace un año, hemos trabajado mucho en las regiones, y esta nueva fase nos brinda la oportunidad de seguir ampliando nuestro alcance. La iniciativa Football for Schools de la FIFA representa para nosotros una ventaja por partida doble. En primer lugar, proporciona a los niños la oportunidad de hacer realidad sus sueños, sus ilusiones, y de comprender los beneficios del deporte y el fútbol en particular, con todas las implicaciones positivas que tienen valores como la solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo y la inclusión, así como el fomento del bienestar. Además, contar con más niños que aprenden los fundamentos del fútbol nos permite poner en práctica nuestra estrategia para el desarrollo del fútbol base. De esta manera, favoreceremos la formación de niños y jóvenes que podrían jugar en nuestras selecciones juveniles, reforzar los clubes y fortalecer el fútbol en nuestro país. Es un reto y una inversión en el futuro".