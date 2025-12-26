El presidente de la FIFA participó en un festival futbolístico invitado por el presidente Kagame

Más de 200 niños y niñas tomaron parte en el acto, celebrado en el Estadio Amahoro de Kigali

El festival fue un poderoso recordatorio de cómo el fútbol puede inspirar, afirmó el presidente de la FIFA

Infantino declaró que el fútbol nacional es la "base" del deporte tras asistir a un partido de la Premier League de Ruanda

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió a un festival futbolístico en Ruanda invitado por el presidente del país, Paul Kagame, durante el cual regalaron balones a los 220 niños y niñas participantes. Posteriormente Infantino asistió a un partido de la Premier League de Ruanda, donde afirmó que el fútbol nacional es la "base" del deporte.

El festival tuvo lugar en el Estadio Nacional Amahoro, situado en Kigali (amahoro significa paz en kiñarruanda, lengua oficial del país), y en él participaron academias de fútbol de todo el país. En el acto estuvieron presentes seis academias masculinas de categorías sub-11, sub-13 y sub-15, y cinco femeninas de categorías sub-13 y sub-15.

"Acudí junto al presidente de Ruanda, Paul Kagame, a un festival futbolístico en el Estadio Nacional Amahoro, donde compartimos un momento especial con 220 niñas y niños, a los que regalamos balones y con los que celebramos la alegría de la época festiva", declaró Infantino.

"Pasar tiempo con jóvenes jugadores de academias de toda Ruanda (PSG Rwanda, Center for Champions, Police WFC, New Harvest Football Center, Runner Up Sports Academy, Umuri Foundation, Rafiki Talent Football Center, APR Academy, FTPR Lions' Academy y Nirisarike Football Center) fue un poderoso recordatorio de cómo el fútbol puede inspirar, llevar una sonrisa y contribuir al desarrollo del talento juvenil en todas partes", añadió. "Momentos como este demuestran la verdadera fortaleza de nuestro deporte para dar esperanza y crear oportunidades para la próxima generación".

El presidente de la FIFA también dio las gracias al presidente Kagame y al presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol (Ferwafa) por su compromiso a la hora de "utilizar el fútbol como fuerza para hacer el bien".

El presidente de la FIFA participa de un festival de fútbol en Ruanda Previous 01 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 02 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 03 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 04 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 05 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 06 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 07 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 08 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame 09 / 09 FIFA President participates in football festival in Rwanda at invitation of President Kagame Next

El presidente Kagame, su gobierno y la Ferwafa han sido socios inestimables de la FIFA en su misión de impulsar el fútbol, y el país se prepara una vez más para desempeñar un papel protagonista, esta vez como anfitrión de la segunda edición de la FIFA Series en 2026.

"El presidente de la FIFA ha explicado bien las cosas buenas que el fútbol proporciona a las personas, en especial a los jóvenes de toda condición. Hay algo más que no ha mencionado: él utiliza el fútbol para unir a la gente en pro de la paz, amahoro", apuntó el presidente Kagame. "Este estadio se llama Estadio Amahoro, así que este es el lugar adecuado para usar el fútbol para proporcionar paz de verdad. Ya saben que en nuestra región no gozamos de suficiente paz, pero él ha estado utilizando el fútbol para contribuir a traer la paz a nuestra región y más allá".

El Congreso de la FIFA se celebró por primera vez en África Central, en Ruanda, en su 73.ª edición, en 2023, durante la cual Infantino fue reelegido para el presente mandato sin oposición. Kigali también alberga una oficina de desarrollo regional de la FIFA, inaugurada en 2021, mientras que el programa Football for Schools de la FIFA (F4S) se concibió durante una reunión del Consejo de la FIFA en Ruanda en 2018. Tras su implantación con éxito en numerosos países de todo el mundo, el programa F4S se lanzó en el propio país en 2023.

Acompañado por Fabrice Shema, presidente de la Ferwafa, y Nelly Mukazayire, ministra de Deporte, el presidente de la FIFA presenció posteriormente el partido de la Premier League de Ruanda entre el Gasogi United y el AS Kigali, disputado en el Estadio Kigali Pelé, inaugurado en marzo de 2023 tras el llamamiento de Infantino para que todas las federaciones miembro de la FIFA bautizaran un estadio o instalación futbolística en honor de la leyenda brasileña, fallecida en diciembre de 2022. "El fútbol nacional es la base de nuestro fútbol global, y momentos como este ponen de relieve la pasión, orgullo y progreso del fútbol en Ruanda mientras seguimos trabajando conjuntamente para impulsar este deporte a todos los niveles", concluyó el presidente de la FIFA.