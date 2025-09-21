El presidente de la FIFA se reunió con el presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol para estrechar la cooperación entre ambas

Fabrice Shema Ngoga fue elegido presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol en agosto de 2025

Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "Ruanda ha sido una increíble colaboradora de la FIFA a lo largo de los años"

En Ruanda se han inaugurado dos centros técnicos con la financiación del Programa Forward de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió con Fabrice Shema Ngoga, presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol (FERWAFA), en la Oficina de la FIFA en África, situada en Rabat (Marruecos).

"La reunión fue una gran oportunidad para presentar la agenda de desarrollo del fútbol de Ruanda, y me asombró la reacción del presidente [de la FIFA] y su compromiso para ayudarnos a acelerar hacia resultados fructíferos", declaró Shema Ngoga, elegido presidente de la FERWAFA el 30 de agosto de 2025.

La relación entre la FIFA y la FERWAFA ha crecido considerablemente en los últimos años, al tiempo que el presidente de la FIFA ha venido manteniendo contacto regularmente con dirigentes ruandeses, incluyendo recientes reuniones con el presidente del país, Paul Kagame, en París y Nueva York.

Asimismo, en marzo de 2023, la capital del país, Kigali, albergó el 73.º Congreso de la FIFA, el primer congreso electivo de la FIFA hasta la fecha celebrado en el continente africano. Durante el acto, Infantino y Kagame inauguraron el recién bautizado Estadio Kigali Pelé, un proyecto que contó con el apoyo financiero de la FIFA.

"Tuve el placer de reunirme con el recién elegido presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol, Fabrice Shema Ngoga, en Rabat para hablar del desarrollo de la infraestructura del fútbol utilizando los fondos del Programa Forward de la FIFA, y para tomar nota de la implantación del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA", afirmó el presidente de la FIFA.

"Ruanda ha sido una increíble colaboradora de la FIFA a lo largo de los años y estamos trabajando conjuntamente para ayudar a impulsar el fútbol femenino en el país, haciendo especial hincapié en las jóvenes. El Programa Football for Schools de la FIFA también ha servido de ayuda para introducir nuestro deporte entre los niños en este país tan amante del fútbol. Espero con ilusión seguir manteniendo nuestra maravillosa colaboración con la Federación Ruandesa de Fútbol".

La FERWAFA sigue beneficiándose del Programa Forward de la FIFA. La actual financiación, para proyectos de infraestructura, asciende a 5,3 millones de USD e incluye dos centros técnicos y seis canchas, con 747.000 de USD más para iniciativas adicionales. En este sentido, la FERWAFA empleó 4,7 millones de dólares para construir un centro de alojamiento y de reuniones en Kigali, que abrió sus puertas en 2023.

El desarrollo técnico sigue siendo una prioridad. En agosto de 2025, Anthony Baffoe, delegado de Desarrollo de la FIFA para África, visitó Ruanda para supervisar la implantación del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA y consultar sobre posibles solicitudes de financiación. Su visita incluyó un recorrido por el Centro de Excelencia de Runda y dos organismos dedicados al fútbol juvenil, poniendo así de relieve el compromiso con el desarrollo del talento local.

El fútbol femenino también avanza en todo el país. En agosto de 2025, la FERWAFA organizó un festival para 96 chicas sub-13 y sub-15 en Rubavu, que contó con el apoyo de la FIFA. En el último año se han celebrado cuatro actos como este. Asimismo, la FIFA y la FERWAFA aunaron esfuerzos para impartir talleres de capacitación para 70 responsables de las dos principales categorías de la liga femenina de fútbol.