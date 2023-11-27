Emilio Estefan presentó la canción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Love Always Wins en Miami

El tema del galardonado productor y ganador de numerosos premios Grammy forma parte del álbum oficial del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió junto a Estefan y al marchante de arte Gary Nader a la inauguración de la galería de arte Gary Nader Arts Centre

La canción Love Always Wins está interpretada por Zema, con colaboraciones de Shaggy y del artista cubano Cimafunk

Love Always Wins, el último tema compuesto y producido por la leyenda del pop latino Emilio Estefan para el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se presentó en el acto inaugural del Gary Nader Arts Centre de Miami (Estados Unidos).

Invitados del mundo del fútbol, la cultura y el entretenimiento se reunieron entre obras de arte moderno y contemporáneo en la galería del distrito Wynwood Arts de Miami para presenciar un pase en primicia del vídeo musical de la canción.

En el acto también actuaron DJ Africa, José Víctor y La Selección, y Brazilian & Latin Sounds Co., que protagonizaron una velada inolvidable con un repertorio de ritmos representativos de la diversidad musical de la ciudad.

«Se empieza a sentir el ambiente de Miami: la pasión, la emoción y la forma única que tiene esta ciudad de festejar —declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Cuando unimos arte, música y fútbol, obtenemos pura magia, pura celebración. Unimos el mundo».

El presidente de la FIFA alabó el mensaje de la canción y recalcó que es lo que más hace falta en estos momentos. «Componer un tema como este, una canción especial para el Mundial, que además es un homenaje a Miami y a las emociones que despiertan esta ciudad y el Mundial, y hacerlo de una forma tan conmovedora, con un título así... ¿Qué más se puede pedir? El amor siempre gana: unimos el mundo en Miami, en Estados Unidos, en Canadá y en México. El mundo lo necesita», añadió.

Love Always Wins, que también se ha estrenado en una versión en español titulada El amor siempre gana, está interpretado por Zema, una pujante cantante de reggae, con colaboraciones de la estrella de procedencia jamaicana-americana Shaggy y el músico cubano Cimafunk. Los tres artistas han fusionado el legado musical de los países anfitriones y las regiones vecinas, lo que refleja la diversidad cultural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que organizan Canadá, México y Estados Unidos.

Para Emilio Estefan, la velada fue especialmente emotiva. El músico de origen cubano, leyenda viva de Miami que lleva décadas dando voz a la música latina e impulsando las carreras internacionales de artistas ilustres como Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira o Marc Anthony, explicó con visible orgullo lo que significa el tema para él.

Estefan, laureado en 26 ocasiones con premios Grammy y Grammy Latinos y condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad estadounidense, reflexionó sobre su carrera musical, que comenzó junto con su mujer en la célebre banda Miami Sound Machine. Una carrera cimentada en demostrar que la ambición y el orgullo cultural no tienen por qué estar reñidos.

«Cuando empezamos, fue muy difícil crear un sonido nuevo con un nombre que todos querían cambiar. Todos querían cambiar nuestro apellido, pero no lo cambiamos porque estábamos orgullosos de él —declaró—. Quiero pensar que logramos algo más, que nuestra carrera fue un motivo de inspiración para las minorías. Que fue la muestra de que uno no puede dejar que otros dicten lo que va a salir bien y lo que no, porque con trabajo y tesón, se puede demostrar que vivimos en el mejor país del mundo».

El compositor, autor de grandes éxitos, describió la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como el escenario ideal para semejante mensaje: «Hoy es la primera fiesta, así que prepárense, porque esto no ha hecho más que empezar», prometió.

El presentador de la velada, Gary Nader, constató que tanto la canción como el propio acto demostraban que las pasiones compartidas tienen el poder de unir a las personas. «El arte, el fútbol y la música son lenguajes universales con el poder de unir a las personas más allá de culturas, países y generaciones —comentó—. La cultura puede unir el mundo, y Miami es uno de los mejores lugares del planeta para enviar este mensaje».

El tema Love Always Wins forma parte de FIFA Sound, una iniciativa musical de alcance internacional concebida para reflejar el ambiente cultural que rodea al mayor acontecimiento deportivo del planeta. El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aúna artistas de distintos continentes y géneros, lo que demuestra la diversidad y el alcance mundial del fútbol y las pasiones que levanta.